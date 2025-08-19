Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Трамп усмирил Зеленского
Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.2 комментария
Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.12 комментариев