Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе» Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт?

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели.

Армия России научилась побеждать в «войне дронов» Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.