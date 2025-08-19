Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о возобновлении переговоров в Белом доме
В Белом доме возобновились переговоры между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, встреча проходит в Белом доме, участие в ней принимают исключительно главы делегаций. Никаких дополнительных подробностей о содержании переговоров на данный момент нет. Встреча проходит за закрытыми дверями, представители СМИ на нее не были допущены, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом не подтвердил появившуюся информацию. Axios пишет, что Трамп все же провел телефонный разговор с Путиным.