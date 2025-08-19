  • Новость часаБелый дом допустил поддержку Украины с воздуха
    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Каллас пообещала новые санкции против России
    Американцы считают Путина сильным лидером
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    6 комментариев
    19 августа 2025, 22:47 • Новости дня

    Балицкий сообщил об отключении электроснабжения во всей Запорожской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале о полном отключении электроснабжения в регионе.

    «Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются», –  сказано в посте от 22.39.

    Напомним, 15 августа Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    Комментарии (35)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 18:03 • Новости дня
    Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.

    Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Бывший глава АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его экс-помощник Игорь Грабин обвиняются в хищениях в особо крупном размере.

    По делу также проходят гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и бывший гендиректор обанкротившейся компании «КТК сервис» Андрей Воловиков.

    Суд рассматривает ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. «Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А.Н., Грабина И.В., Лукина В.В., Спиридонова Д.Ю.», – заявила судья.

    В начале августа врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что руководство региона официально решило ликвидировать Корпорацию развития.

    Ранее Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Он сообщал, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 15:26 • Новости дня
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обществознание для учеников пятых-седьмых классов исключили из школьной программы, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В своем Telegram-канале омбудсмен уточнила, что этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    Такое изменение затронет именно среднее звено, то есть учащихся с пятого по седьмой класс.

    Также с начала нового учебного года в ряде российских школ оценки за поведение введут в пилотном режиме.

    Ранее Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 16:02 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 18:55 • Новости дня
    AFP: Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве, пишет AFP.

    По данным AFP, идея была озвучена во время саммита на Аляске, передает РБК. Зеленский, который находился в тот момент в Белом доме, сразу ответил отказом, сказав: «Нет».

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    @ Владимир Мукагов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале напомнила о нововведениях в школах с 1 сентября.

    «Контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. <...> В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение», – сказано в посте.

    Также омбудсмен указала на то, что в школах будет действовать новый порядок оказания медицинской помощи – появится должность медицинской сестры-специалиста.

    Кроме того, родителям позволят находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение условий для экзаменуемых и защищать права выпускников, добавила Львов-Белова.

    Напомним, омбудсмен также отметила, что в пятых–седьмых классах обществознание исключат из расписания, но добавят учебный курс «История нашего края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    К тому же Львова-Белова ранее сообщала, что профилактические беседы и внимание к изменениям в поведении ребенка помогут уберечь подростков от вовлечения в преступную деятельность через интернет.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Сторонницу ЛГБТ арестовали за насилие над 12-летней девочкой в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приморский районный суд Петербурга арестовал представительницу ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в России), подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

    По данным правоохранителей, обвиняемую задержали 13 августа в Иваново после заявления родителей потерпевшей, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры Петербурга.

    Согласно материалам дела, с 2020 по 2021 год обвиняемая, угрожая суицидом и распространением порочащей информации, склоняла ребенка к интимным отношениям. В результате девочка получила тяжелую психологическую травму и долго скрывала произошедшее от семьи.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальная санкция предусматривает до 20 лет заключения. В пресс-службе судов уточнили, что срок ареста составит два месяца.

    Ранее в Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере.

    В декабре в Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Трамп назвал Россию мощной военной державой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Россию как сильную военную державу, подчеркнув неизменность этого статуса независимо от чужого отношения.

    «Россия – мощная военная держава. Нравится это людям или нет, но это мощная держава», –  сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. Он также назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Орбан заявил о провале изоляции России по итогам саммита ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что европейская стратегия по изоляции России не принесла результата, а конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Онлайн-саммит Европейского союза подтвердил неэффективность попыток изоляции России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. По его словам, обсуждение показало, что попытки изолировать Россию провалились, а урегулировать конфликт на Украине можно только с помощью дипломатии, а не военных средств.

    Орбан подчеркнул, что для уменьшения риска мировой войны важную роль сыграла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Он добавил, что членство Украины в ЕС не обеспечивает ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать вступление и гарантии нецелесообразно и рискованно. Орбан выразил мнение, что сейчас необходимо сосредоточиться на поиске дипломатических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал заявления западных СМИ о «изоляции» России до саммита на Аляске вздором. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что большинство стран мира продолжают вести диалог с Россией, изоляции не было. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил улучшение глобальной безопасности после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 17:55 • Новости дня
    В Рязанской области завершили спасательные работы после пожара на заводе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аварийно-спасательные работы на территории предприятия в поселке Лесной Рязанской области завершены, сообщили в МЧС России.

    В ликвидации последствий происшествия, по данным ведомства, были задействованы 361 человек личного состава и 85 единиц спецтехники, передает РИА «Новости».

    «Аварийно-спасательные работы в поселке Лесной Рязанской области завершены. Всего пострадало 164 человека, из них 25 человек погибли», – сообщили в МЧС России.

    Напомним, на прошлой неделе взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области, возбуждено уголовное дело, в районе ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Семьям погибших и пострадавших установили выплаты.

    Комментарии (0)
    США начали депортацию украинских беженцев
    Участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции
    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона
    Вертолет Минобороны Киргизии эвакуировал тело россиянина с пика Хан-Тенгри

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

