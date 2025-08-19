Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Балицкий сообщил об отключении электроснабжения во всей Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале о полном отключении электроснабжения в регионе.
«Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона. Причины уточняются», – сказано в посте от 22.39.
Напомним, 15 августа Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе.