Балицкий опроверг сообщения об отключении света в Запорожской области

Балицкий назвал фейком сообщения об отключении света в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы «введении ограничений» на подачу электроэнергии в регионе.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе. Он сообщил в Telegram-канале, что распространяемое в интернете «распоряжение» не соответствует действительности и нацелено на создание искусственного социального напряжения.
Балицкий подчеркнул, что все потребители региона получают электроэнергию в полном объеме. По его словам, оснований для паники нет, а жители должны доверять только проверенной официальной информации. В фейковом документе, циркулирующем в соцсетях, сообщалось, что местные власти якобы ограничивают подачу электроэнергии в дневное время.
