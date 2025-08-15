Балицкий опроверг сообщения об отключении света в Запорожской области

Балицкий назвал фейком сообщения об отключении света в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе. Он сообщил в Telegram-канале, что распространяемое в интернете «распоряжение» не соответствует действительности и нацелено на создание искусственного социального напряжения.

Балицкий подчеркнул, что все потребители региона получают электроэнергию в полном объеме. По его словам, оснований для паники нет, а жители должны доверять только проверенной официальной информации. В фейковом документе, циркулирующем в соцсетях, сообщалось, что местные власти якобы ограничивают подачу электроэнергии в дневное время.

Ранее в МВД заявили, что злоумышленники начали использовать дипфейк-видеозвонки от имени глав регионов. Мошенники выманивают у граждан деньги под предлогом проверки их финансовой деятельности.