В МВД сообщили о новых схемах мошенничества с дипфейками глав регионов

Tекст: Мария Иванова

Сообщение о росте случаев мошенничества с использованием дипфейков и поддельных аккаунтов в мессенджерах распространило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

В МВД предупредили, что злоумышленники используют поддельные аккаунты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, представляясь руководителями субъектов, депутатами или главами местных администраций.

Для большего правдоподобия преступники могут сделать короткий видеозвонок с использованием дипфейка, объясняя плохое качество связи, чтобы скрыть несовершенство технологии. После установления контакта мошенники предупреждают жертву о якобы скором важном разговоре с правоохранительными органами.

Далее преступники оказывают на гражданина психологическое давление, утверждая, что проводится проверка секретности или выявлены связи с незаконными организациями. Цель таких манипуляций – заставить жертву передать деньги мошенникам.

МВД настоятельно призывает быть бдительными и проверять информацию по официальным каналам.

Накануне в МВД рассказали о популярных способах мошенников, которые под разными предлогами убеждают пользователей установить вредоносные программы на мобильные телефоны.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новых схемах мошенничества, связанных с ложными инвестиционными предложениями.