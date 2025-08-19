  • Новость часаОрбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    Мошенники стали заставлять граждан звонить первыми
    Актрису Софью Шельменкину нашли погибшей в нижегородском лесу
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Израиль назвал нового посла в России
    Volvo прекратил сотрудничество с продавцом грузовика для лыжной сборной России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    19 августа 2025, 18:30 • Новости дня

    Семь человек пострадали от удара ВСУ по Херсонской области

    В результате обстрелов Херсонской области ранены семь мирных жителей

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ударов ВСУ по разным населенным пунктам Херсонской области за сутки пострадали семь мирных жителей.

    Среди пострадавших – женщина и трое мужчин в Алешках, они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

    В селе Великие Копани ранены двое мужчин, один из которых попал под обстрел, находясь за рулем автомобиля, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Сальдо уточнил, что еще один мирный житель пострадал в Горностаевке в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль, при этом был поврежден трактор коммунального предприятия.

    За последние сутки также зафиксированы восемь случаев возгорания сухой растительности и три лесных пожара в Алешкинском, Горностаевском, Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах. Общая площадь пожаров составила более 11 га, все возгорания ликвидированы.

    По информации губернатора, обстрелы также затронули населенные пункты Брилевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Новая Маячка и Пролетарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала полицейского в Херсонской области по подозрению в государственной измене.

    Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

    А латиноамериканские наемники наладили канал поставки наркотиков в украинскую армию на территории Херсонской и Николаевской областей, используя необычные способы маскировки.

    19 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    19 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

    Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Саммит США, Украины и ЕС примечателен согласием сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня в зоне СВО. Другим важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

    «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

    «Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

    Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    19 августа 2025, 11:17 • Новости дня
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала слова президента Финляндии Александра Стубба, назвав их «адом» из-за сравнения урегулирования ситуации на Украине с ситуацией в Финляндии в 1944 году.

    Мария Захарова резко раскритиковала в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Александра Стубба, который на встрече в Вашингтоне сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику Стубба «адом» и выразила сомнение, осознал ли президент Финляндии исторический контекст своих слов.

    Захарова напомнила, что Финляндия находилась в состоянии вооруженного конфликта с СССР С 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы, а в годы Второй мировой войны выступила на стороне гитлеровской Германии. По ее словам, финские войска принимали участие в блокаде Ленинграда, которую суд в Петербурге признал преступлением против человечности и геноцидом народов СССР.

    Дипломат указала, что финские власти несут ответственность за военные преступления против мирного населения, включая создание концентрационных лагерей в Советской Карелии, где из 50 тыс. человек треть погибла от голода, холода и жестоких условий. Захарова также отметила, что Финляндия признала свою вину на послевоенных процессах в 1946 году.

    Напоминая о Московском перемирии 1944 года, Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда отказалась от союза с Гитлером и выступила против недавних немецких союзников. По мнению Захаровой, если Стубб хочет следовать примеру 1944 года, ему стоит выступать против «киевского режима» и нынешних западных союзников.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    19 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    @ IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times.

    Украина намерена заключить с США сделку о гарантиях безопасности, предусматривающую закупку американского оружия на 100 млрд долларов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.

    Финансирование этой масштабной сделки планируется за счет европейских средств. Документ с соответствующими предложениями был предоставлен европейским союзникам накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Помимо этого, Киев и Вашингтон могут подписать отдельное соглашение стоимостью 50 млрд долларов, ориентированное на совместное производство беспилотников украинскими компаниями. В тексте документа отмечается желание Украины приобрести не менее десяти зенитных ракетных комплексов Patriot и другое современное вооружение, однако точный перечень техники не уточняется.

    Украина заявила, что не согласится ни на какие сделки, предусматривающие территориальные уступки России, поскольку такие уступки, по мнению Киева, создадут «плацдарм для продвижения российских войск». Киев выступает за прекращение огня и требует от России полной компенсации нанесенного ущерба. Предполагается, что компенсация может быть обеспечена за счет замороженных российских суверенных активов.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не передают вооружения на Украину, а продают их, получая деньги от Европы.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы при увеличении их оборонных расходов.

    19 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость отмены законов, ущемляющих права русскоязычных, до начала возможных переговоров Киева с Москвой.

    Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.

    Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.

    Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.

    Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    19 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 117 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 ЗРК, 24 661 танк и других бронемашин, 1 587 боевых машин РСЗО, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Брянской области группировкой российских войск «Север» пресечена попытка вторжения группы боевиков вооруженных сил Украины на территорию России.

    «В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя ситуацию на Черниговском направлении.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения «Северян» с боями продвинулись вглубь Юнаковки и закрепились в восьми зданиях. Продвижение на данном участке фронта составило до 500 метров.

    ВСУ после неудачных попыток атаковать Степовое, Варачино и Алексеевку отвели подразделения, понесшие потери, в тыл. Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику в попытках восстановить контроль над утраченными территориями в Сумской области. Часть техники была уничтожена расчетами БПЛА группировки «Север» при выдвижении на позиции.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ серьезных атак не предпринимали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Синельниково, где российские силы продвинулись на 200 метров, а ВСУ оказывают сопротивление и иногда контратакуют.

    В Волчанске российские штурмовики продвинулись на востоке города и на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 200 метров.

    На Липцовском направлении ВСУ активности не проявляли. На участке фронта Меловое-Хатнее авиация ВКС России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Хатнее и Чугуновки.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее на Сумском направлении ВСУ бросили в бой все имеющиеся ресурсы, безуспешно пытаясь восстановить утраченные в боях с группировкой российских войск «Север» позиции.

    19 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    19 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из главных гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией должна стать мощная армия, передает Le Figaro.

    На встрече с журналистами у Белого дома он отметил: «Я мог бы вновь озвучить после обеда суть этих гарантий безопасности: это мощная украинская армия, способная противостоять любой попытке нападения и сдерживать ее, поэтому никаких ограничений по численности, возможностям и вооружениям».

    По словам Макрона, наличие такой армии станет ключевым элементом для предотвращения новых атак на Украину в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить американское оружие на 100 млрд долларов.

    Президент Украины Зеленский на встрече в Вашингтоне отказался от требования о перемирии.

    Между тем США и европейские страны начали работу по предоставлению гарантий безопасности для Украины.

    19 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    @ REUTERS/Alexander Drago

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп всерьез намерен добиться мирного соглашения, а европейцы, хотя и скрипя зубами, но вынуждены этому следовать. Владимир Зеленский же наблюдает за тем, в чью пользу склонится часа весов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа, Зеленского и представителей европейских стран по Украине.

    «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения», – говорит германский политолог Александр Рар. И, по его словам, «европейцы скрипя зубами следуют этому».

    «В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает аналитик.

    «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает спикер.

    В заключении Рар допустил, что «такая встреча не за горами». «Вся загвоздка в том, согласится ли Украина на территориальные уступки», – резюмировал он.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    19 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в Конституции Украины
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в Конституции Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении Конституции Украины, то должен в первую очередь выполнять статьи о правах русскоязычного населения.

    Лавров заявил, что если Зеленский действительно привержен Конституции своей страны, то ему стоит начать с выполнения первых статей основного закона, которые гарантируют права русскоязычного населения, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» Лавров напомнил, что, несмотря на законы, запрещающие использование русского языка во многих сферах, в украинской Конституции сохраняются обязательства государства обеспечивать права русских и других национальных меньшинств. По словам министра, Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что не будет обсуждать вопрос территорий, ссылаясь на запрет Конституции.

    Глава МИД подчеркнул, что обязательства по защите прав национальных меньшинств не были отменены и к ним следует относиться серьезно.

    Ранее Зеленский заявил, что власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, однако уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Лавров отметил, что киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику на территории Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом» из-за ущемления русского языка и заявлений украинских чиновников.

    19 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине

    Рубио заявил о прекращении бесплатных поставок американского оружия Украине

    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    @ AARON SCHWARTZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона более не передает киевскому режиму вооружения, а продает их, получая деньги от Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – заявил Рубио в интервью Fox News, передает РИА «Новости».

    Сейчас США продают Украине вооружения, а за него платят европейские страны через НАТО.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы в случае увеличения их оборонных расходов.

    Politico отмечало, что частные оборонные компании Словакии нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении военной помощи киевскому режиму.

    19 августа 2025, 05:24 • Новости дня
    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины

    Стубб: Гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины
    @ JASON ALDEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности, которые должна получить Украина, начнут действовать лишь после завершения боевых действий и достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    «Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Зеленский отметил, что эти гарантии могут быть закреплены на бумаге в течение ближайших семи-десяти дней.


