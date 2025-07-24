ФСБ задержала полицейского в Херсонской области по подозрению в госизмене

ФСБ задержала полицейского за передачу ВСУ информации о размещении войск России

Tекст: Мария Иванова

Сотрудника полиции 1982 года рождения задержали в Херсонской области по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

По данным регионального управления ФСБ, полицейский систематически передавал представителям украинских спецслужб сведения о дислокации российских военных в регионе через мессенджер WhatsApp.

В УФСБ уточнили: «Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником одного из подразделений региональной полиции, на систематической основе посредством иностранного мессенджера WhatsApp осуществлял сбор и передачу сведений представителям украинских спецслужб о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории региона». На опубликованных кадрах мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в Херсоне. Тогда же он начал фотографировать места размещения российских военных, блокпосты и последствия атак со стороны ВСУ.

Позже он эвакуировался в Геническ, устроился в местную полицию и продолжил работать на украинские спецслужбы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена.

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Ранее ФСБ задержала двух мужчин в Татарстане за подготовку теракта и государственную измену. Силовики также задержали пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.