В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка
Стамбульский аэропорт имени Ататюрка является подходящим местом для трехсторонней встречи по Украине благодаря развитой инфраструктуре, высокой безопасности и удобству быстрого развертывания ПВО, сообщает газета Milliyet.
Стамбульский аэропорт имени Ататюрка является наилучшим вариантом для проведения возможного саммита по Украине, пишет обозреватель Озай Шендир Milliyet, передает ТАСС.
По его словам, аэропорт отличается удобным расположением, развитой инфраструктурой и высоким уровнем безопасности. Журналист отмечает, что именно здесь регулярно принимают государственные делегации, а зал почетных гостей и помещения для пресс-конференций соответствуют всем необходимым требованиям для столь масштабного мероприятия.
Шендир подчеркивает, что аэропорт позволяет оперативно организовать безопасность, включая развертывание систем ПВО, которые можно доставить транспортными самолетами. Важным преимуществом он называет расположение здания для саммита всего в сотне шагов от мест стоянки самолетов, что облегчает задачу спецслужб. Кроме того, территория аэропорта закрыта и может быть защищена с моря.
Эксперт напоминает, что президент Турции Тайип Эрдоган поддерживает диалог с лидерами России, Украины и США, ранее также высказывал готовность принять саммит по Украине в республике.
Аэропорт Ататюрка был закрыт для регулярных рейсов в 2019 году после открытия нового Международного аэропорта Стамбула. Сейчас он работает для грузовых, частных и VIP-перевозок, что делает его особенно удобным для организации международных мероприятий высокого уровня.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры Путина, Трампа и Зеленского могут пройти в одной из европейских стран.
Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине.
Издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.