В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.0 комментариев
Турция призвала сохранить интенсивность переговоров по Украине в Стамбуле
Администрация Эрдогана призвала сохранить интенсивность переговоров по Украине
Власти Турции выражают уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать, заявили в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
Турецкая сторона рассчитывает на сохранение интенсивности переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
По словам представителя администрации президента Турции, Анкара регулярно обращается с призывом поддерживать диалог между сторонами конфликта.
Он подчеркнул, что попытки срыва переговоров, подобные тем, что были в 2022 году, могут происходить и в дальнейшем. По его словам, «такие попытки будут всегда», поэтому, по мнению турецкой стороны, необходимо постоянно поддерживать и развивать диалог.
Ранее Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.
Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом.