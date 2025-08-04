Турция призвала сохранить интенсивность переговоров по Украине в Стамбуле

Администрация Эрдогана призвала сохранить интенсивность переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Турецкая сторона рассчитывает на сохранение интенсивности переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

По словам представителя администрации президента Турции, Анкара регулярно обращается с призывом поддерживать диалог между сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что попытки срыва переговоров, подобные тем, что были в 2022 году, могут происходить и в дальнейшем. По его словам, «такие попытки будут всегда», поэтому, по мнению турецкой стороны, необходимо постоянно поддерживать и развивать диалог.

Ранее Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.

Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом.