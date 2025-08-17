Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Мерц: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Европе

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.