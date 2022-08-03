Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной «Северного потока» на Siemens Energy

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.

«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», – передает ТАСС его слова.

При этом Шредер добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин, так как «одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций». «Вторая труба была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки», – подчеркнул он.

По словам экс-главы правительства Германии, страна готова отправить турбину для «Северного потока», Россия только должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее.

«Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», – сказал Шольц.

Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.

При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД