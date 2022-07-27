|
|
В Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Поездка бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.
«Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера», – передает РИА «Новости» ее ответ на вопрос, согласовывалась ли поездка с ведомством федерального канцлера и с Шольцем.
При этом Хоффман не стала давать оценки поездке Шредера.
Накануне стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
|
|
Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
Эксперт назвал вероятные цели визита экс-канцлера Шредера в Москву
|
|
Бывший канцлер Герхард Шредер может зондировать в Москве почву в попытке узнать, на какие уступки согласится пойти Россия по поводу поставок газа в ФРГ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германист Виталий Волков. Ранее супруга Шредера сообщила, что ее муж прибыл в Москву на переговоры «по энергетике».
«Не думаю, что канцлер Олаф Шольц мог через своего предшественника передать какие-то предложения, поскольку отношения Шредера с однопартийцами сейчас очень сложные. В августе будет даже решаться вопрос об исключении из партии», – отмечает Виталий Волков, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций, 20 лет проработавший в Германии.
По мнению Волкова, нынешнее поколение немецких политиков не в состоянии вести эффективный диалог с Кремлем: им не хватает опыта и умения. «После того как Шольц назвал «смехотворными» сообщения о геноциде в Донбассе, контакты стали невозможны», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что и Шольц, и лидер Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность напрямую говорить с президентом Владимиром Путиным.
В этой ситуации частью немецкой элиты призываются такие фигуры, как Шредер, которые могут хотя бы прозондировать почву в Москве, полагает эксперт. «Этим кругам уже трудно отступить от выбранной ранее антироссийской линии. Им нужно понять, как маленькими шажками все же можно сделать это, не потеряв полностью лица перед американцами и перед другой частью немецкого истеблишмента, которая поджимает их – «зелеными» и христианскими демократами», – полагает собеседник.
Волков не исключает, что Шредер мог вести речь и о предложении Москвы запустить «Северный поток – 2», поскольку «Северному потоку – 1» грозит полная остановка. «Такие сигналы уже посылались. В Берлине есть политики, которые напрямую озвучивали это, в том числе глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Его за это подвергли остракизму, но вовсе не такому сильному, как можно было ожидать месяца два назад. В Германии признают, что просчитались с отказом от российских энергоносителей», – отметил эксперт. По его мнению, стороны также могли обсуждать вариант, при котором Россия сохраняет поставки по «Северному потоку – 1» в обмен на отказ Германии поставлять Украине вооружения.
Как стало известно во вторник, бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
В Кремле не исключили возможности контактов президента Путина и Шредера.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
|
|
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Немцев охватило уныние из-за роста цен
Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.
Подавляющее большинство респондентов – 71% – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую, передает РИА «Новости».
Кроме того, 36% опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.
В целом нынешнее экономическое положение 58% участников опроса оценивают, как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»
Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
СМИ: Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене
Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности, передает РИА «Новости».
Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Ранее бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту героизировал Бандеру. Сравнивал его с Робин Гудом и уверял, что лидер украинских нацистов не имеет никакого отношения к нацизму, а массовых убийств украинскими нацистами поляков и евреев вообще не было.
Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15–20%
|
|
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.
«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», – приводит слова вице-канцлера Германии ТАСС.
Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», – заверил глава Минэкономики ФРГ в эфире телеканала ARD, добавив, что меры должны выполняться последовательно.
Газ, по его словам, поступает, например, из Нидерландов и Норвегии. «Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», – сказал он о возможных сценариях на зиму. Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении.
«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», – признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15–20%», – заключил глава Минэкономики ФРГ.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы разошлись во мнениях о целях отпуска экс-канцлера Германии Шредера в Москве
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в российской столице, пока тот по собственному заявлению проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В соцсети мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились «отпуску» экс-канцлера, другие встали в его защиту, передает РИА «Новости».
«Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но: не ваше дело, где отдыхает другой человек», – пишет пользователь Konstantin.
Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы. «Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для Шольца. Зачем еще ему быть Москве?» – полагает Andy Pretzsch.
К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude и заявил, что он, «возможно, договаривается». «Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!» – написал он.
«Герхард Шредер: «Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь», – пошутил пользователь Tobi Muller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин заявил о передаче Киеву РСЗО Mars-II
Украинская сторона получила от немецкой обещанные РСЗО Mars-II, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщают информационные агентства.
Киев получил от Берлина РСЗО Mars-II и три самоходные гаубицы, заявила Ламбрехт, передает ТАСС со ссылкой на агентство DРА.
В конце июня правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также дальнейший план поставок. В него вошли 30 зенитных самоходных установок «Гепард», систему ПВО «Ирис-Т», три реактивных системы залпового огня типа Mars и другие вооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.
«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.
По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.
Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.
«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: В Берлине намерены закрыть бассейны из-за нехватки газа
Власти Германии намерены прекратить эксплуатацию всех бассейнов в Берлине, немцам предлагают купаться в естественных водоемах, пишет газета Berliner Zeitung.
«Из-за надвигающейся нехватки газа необходимо больше экономить. «Нам придется закрыть бассейны и сказать людям: купайтесь теперь в озере, чтобы сэкономить газ», – заявил управляющий директор Берлинской торгово-промышленной палаты Ян Эдер, пишет Berliner Zeitung.
Ранее издание Bild писало, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия заявила о долгосрочном размещении войск в Словакии
|
|
Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время официального визита в Братиславу.
Она заявила, что зенитные ракетные комплексы «Патриот» останутся на словацкой территории так долго, пока в них будет необходимость. «Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) ее слова.
По информации Бербок, общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек, с учетом тех, что были дислоцированы в июне – немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных.
Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения на Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.
Отмечается также, что Бербок встретилась с чешским коллегой Яном Липавским и провела переговоры, согласно которым между Германией и Чехией будут установлены круговые поставки танков на Украину. Они близки к завершению и находятся «в финальной фазе составления общего договора», который, по ее мнению, мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.
Ранее Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей. Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назначили дату суда над подозреваемым в шпионаже в пользу России военным
Рассмотрение дела в отношении офицера запаса бундесвера, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, назначено на август, мужчина якобы передавал данные по «Северном потоку – 2» и о резервистах, сообщают СМИ.
Дело рассмотрит высший земельный суд Дюссельдорфа, прокуратура ФРГ считает, что подозреваемый якобы передавал информацию по газопроводу «Северный поток – 2», передает ТАСС со ссылкой на агентство Dpa.
Сам процесс начнется 11 августа, предварительно назначено 19 дополнительных слушаний до 16 декабря. По версии следствия, 65-летний житель города Эркрата передавал документы и информацию российской разведке «частично из общедоступных, но также и из закрытых источников, связанных с его деятельностью в качестве офицера запаса и в бизнесе».
Отмечается, что подозреваемый был начальником окружного управления связи в резерве бундесвера. Из-за своей гражданской профессии он был членом нескольких экономических комитетов Германии.
Российская разведка с его помощью якобы получала данные о немецких резервистах и военно-гражданском сотрудничестве в кризисных ситуациях. Речь шла как и о антироссийских санкциях 2014 года, так и о «Северном потоке – 2».
По этим данным, подозреваемый якобы предоставил российским спецслужбам личные контактные данные «высокопоставленных представителей бундесвера и бизнеса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД