В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве

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26 июля, вторник | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие.
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Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу.
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Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки.
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве
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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, насколько известно Кремлю, действительно находится в Москве, встречи с президентом Владимиром Путиным у него пока не запланировано, но контакты не исключены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько нам известно, он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», – передает ТАСС его слова.
Песков добавил, что сейчас Путин и Шредер поддерживают контакты «менее активно», чем в период его работы канцлером ФРГ.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот по собственному заявлению проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Эксперт: На санкции Израиля у России есть готовый ответ
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«Израиль до последнего отказывался присоединяться к санкциям США и ЕС, но теперь это, вероятно, неизбежно. России же есть чем ему ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Яир Лапид поручил подготовить серию «политических мер» в ответ на ликвидацию в России филиала агентства «Сохнут».
«Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
«Тель-Авив не просто так старался избегать официального присоединения к рестрикациям. Тут речь идет об активности движения «Хезболла» на территории Сирии. Если Израиль предпринимает недружественные действия, то и Россия соответствующим образом ведет себя в зоне конфликта. То есть мы можем игнорировать какие-то действия «Хезболы», а можем препятствовать им», – замечает эксперт.
Собеседник уверен, что в Москве уже подготовлены механизмы ответных мер. «Очевидно, Израиль включат в категорию недружественных стран. А это подразумевает под собой не только дипломатические ограничения, но и некоторые финансовые аспекты», – пояснил он.
При этом, уверен эксперт, у двусторонних отношений есть потенциал снова стать дружественными – например, после парламентских выборов, назначенных в еврейском государстве на ноябрь. «Если к власти вернется Нетаньяху, ситуация может улучшиться. Это обусловлено его взаимоотношениями с Владимиром Путиным. Но проблема в том, что гарантий возвращения бывшего премьера пока нет. Да и предсказать это сложно в силу переменчивости израильской политики», – рассуждает политолог.
«Если сейчас конфликт не решить за счет договоренностей, то к ноябрю отношения могут испортиться настолько, что даже при большом желании Нетаньяху не сможет их восстановить», – заключил Лукьянов.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», сообщила в понедельник газета Israel Hayom. Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген предположил, что власти могут присоединиться к западным санкциям. Лапид намерен принять решение в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.
Накануне Лапид заявил, что закрытие офисов «Сохнута» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии двух стран. Он собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».
Ранее Минюст потребовал ликвидировать отделение «Сохнута» в России. Беседа по иску в Басманном суде Москвы назначена на 28 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что процедура вызвана нарушением российских законов.
После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника
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В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.
Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
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Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций
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Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность – Виктора Хоренко.
Галан был назначен командующим сил спецопераций ВСУ 25 августа 2020 года. До этого он был первым заместителем начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ.
Участвовал в силовой операции в Донбассе, создавал и руководил Центром специальных операций СБУ «А».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
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Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
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Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Ведущие партии Финляндии выступили за прекращение выдачи виз россиянам
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Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления финляндского МИДа о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется, сообщает агентство STT.
За запрет выдачи туристических виз россиянам выступают представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов».
«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», – говорится в сообщении заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра, передает РИА «Новости».
Как отмечает агентство STT, Финляндия продолжает оформлять и выдавать туристические визы россиянам, несмотря на то, что многие другие приграничные соседи России ограничили оформление туристических виз, например, Эстония, Латвия и Литва.
Некоторые политики считают ситуацию особенной, поскольку россияне также могут путешествовать в другие страны ЕС через Финляндию по шенгенской визе транзитом.
Ранее в понедельник в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщали, что никаких изменений в визовой политике не планируется. По словам заместителя главы департамента МИД Микко Кивикоски, хорошо, что контакты между финнами и русскими поддерживаются, и россияне видят жизнь в условиях свободной демократии.
По мнению финского МИД, изменения в визовой политике должны вноситься совместно на уровне ЕС.
До этого власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности.
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Аналитик оценил возможность полной остановки «Северного потока»
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Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу – «Северный поток» – возможна, но маловероятна, заявил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
«Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна», – приводит слова Смита РИА «Новости».
Он выразил мнение, у России будет больше шансов «договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если [по газопроводу – прим. ВЗГЛЯД] будет поступать хотя бы немного газа».
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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В Сербии заявили о расплате Черногории за антироссийские санкции
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Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу, сообщили сербские СМИ.
«В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол», – передает РИА «Новости» сообщение в сюжете сербского телеканала Nova.
Как указывает Nova, такой картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, что подтверждают местные жители. «Политика Черногории в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты, полные туристов, а также высокие цены и финансовый кризис, пугающий людей и заставляющий их отказаться от путешествий, привели к провалу в текущем сезоне. Так считают те, кто живет за счет туризма на побережье», – говорится в материале.
Как заявил в беседе с Nova владелец сувенирного киоска по имени Никола, даже в 1999 году, во время бомбардировок, сезон был лучше, поэтому текущая ситуация его пугает. «Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка», – сообщил мужчина.
По его словам, в стране есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины «немного». «Ежедневные заработки на 30% и даже 50% меньше, чем в обычный сезон, если не учитывать коронавирусный год. Это настоящее фиаско, и нам не остается ничего другого, как надеяться на улучшения в октябре, ноябре», – посетовал Никола.
Политика Черногории в отношении России – главная причина такого катастрофического сезона, и с этим мнением согласны и коллеги владельца киоска, отмечает телеканал. «Тут рады албанцам и туркам, а сербами и русскими пренебрегают. Поэтому чего еще ожидать. Нам все испортила нынешняя политика. Нет ни туристов из Македонии, ни из Боснии и Герцеговины», – заявила работник одного из местных магазинов по имени Ана.
По мнению туристического гида по имени Милан, Черногория проводит «ужасную политику в отношении России». «Россиянам слишком дорого сюда приезжать, так как сообщение осложнено, и вообще Черногория сейчас пользуется среди них плохой репутацией. Они едут в Грецию, Египет, Турцию, и только малая часть едет к нам», – добавил он.
В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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Лавров: В одесскому порту высокоточным оружием уничтожен склад с ракетами «Гарпун»
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Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна не существует и Россия их не создавала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта. Целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун» для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По словам министра, эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части.
«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в «продуктовой сделке» нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. Американские СМИ отметили, что Россия своим ударом не нарушила договоренностей по экспорту украинского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Бывшему президенту Польши усилили охрану после высказываний о России
Польские власти решили усилить охрану бывшего президента Польши и создателя профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы, сообщила газета Super Express.
В настоящее время Валенсу постоянно сопровождают два охранника, в то время как несколько недель назад телохранитель у бывшего главы государства был только один, передает сообщение ТАСС.
Газета утверждает, что охрана политика была усилена после якобы угроз, поступающих ему из России в ответ на интервью газете Le Figaro, где Валенса предлагал уменьшить население России до 50 млн человек.
Сын бывшего президента Ярослав сообщил газете, что охрана была выделена Валенсе по инициативе правящей в Польше партии «Закон и справедливость».
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек.
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В Австрии предложили конфисковать имущество украинских олигархов
Депутат Национального совета Австрии Мартин Граф потребовал от властей Евросоюза ввести санкции против украинских олигархов.
«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», – цитирует парламентария издание «Известия».
Он выразил уверенность, что именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий. «Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», – пояснил Граф.
Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он. «У меня вопрос к европейским политикам: почему им все сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом – взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за все, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», – написал депутат. Он подчеркнул, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.
Напомним, в прошлый четверг на Украине аннулировали лицензии на вещание всех телеканалов «Медиа группы» Рината Ахметова. Ранее в тот же день появились сообщения о планах Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины.
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Эксперт оценил данные западных СМИ о подготовке ВСУ к «битве за Херсон»
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«Пока неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы за Херсон. Но наши войска уже укрепляют группировку на Николаевском направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения в западной прессе о подготовке ВСУ к атаке на Херсон.
«Про «битву за Херсон» украинские политики и западная пресса говорят уже третий месяц. Но никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Однако мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся. Ну а мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников», – заметил собеседник.
Рожин также подчеркнул, что сложно делать тактические прогнозы, учитывая тот факт, что неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы. «Да и сравнение с битвой за Фаллужду, которое приводят американские наемники, нельзя назвать полностью корректным. Тогда речь шла о зачистке города силами обычных регулярных формирований, а тут мы имеем дело с нерегулярными армиями, а также с артиллерией, РСЗО и авиацией», – заключил Рожин.
В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что заявления о «битве за юг», равно как и обещания украинских политиков «закончить войну до зимы», являются элементами «сериала и шоу».
«Мы постоянно слышим о чудо-оружии, которое вот-вот переломит ход войны, ожидаем каких-то сюрпризов... В итоге это дойдет до того, что у людей появится полное разочарование в том, что говорят киевские спикеры. И самым непредсказуемым сюрпризом может стать то, что украинская власть заявит о своей победе, которую остальные не заметили. Мое мнение – все придет к унизительным, позорным договоренностям и официально подкрепленной сдаче территорий. Проверим», – сказал Шарий.
Ранее издание The New York Times сообщило о том, что ВСУ готовятся к «амбициозной атаке» на Херсон. Однако такая атака потребует «огромных ресурсов и приведет к тяжелым потерям». «В течение месяца украинские артиллерийские и ракетные войска ослабляли российские позиции, используя ряд новых западных вооружений, включая системы HIMARS, предоставленные США», – добавляет издание и напоминает, что атака на Херсон является приоритетом для Владимира Зеленского.
Однако запланированное Украиной наступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков – они сомневаются в том, что ВСУ готовы к подобной операции на фоне успехов ВС России в Донбассе. «Тем не менее украинские официальные лица и несколько представителей западной разведки заявили о важности того, чтобы Украина попыталась начать контратаку», – пишет NYT, ссылаясь в том числе на главу британской Ми-6 Ричарда Мура.
«Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6–8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – полагают американские аналитики.
«Мы смотрим на Херсон, как на следующую Эль-Фаллуджу, – сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, присоединившийся к 28-й бригаде ВСУ. – Будет много сумасшедших боев».
Отметим, что для американских военных иракская Эль-Фаллуджа имеет особое значение: этот город в 2004 году силы ВС США и частных военных компаний штурмовали несколько месяцев, неся тяжелые потери. В результате двух продолжительных битв город прозван «кладбищем для американцев».
Напомним, украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.
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