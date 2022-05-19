Европарламент призвал Евросоюз к введению санкций против экс-канцлера ФРГ Шредера

Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС о введении санкций в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (занимал пост с 1998 по 2005 год), сообщило агентство ДПА.

По его информации, подавляющее большинство депутатов Европарламента высказались за введение санкций ЕС в отношении Шредера. Причиной этого, как пишет ДПА, являются его тесные связи с Россией.

Данный шаг Европарламента, как отмечает агентство, вероятно, усилит давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, чтобы они представили предложение о включении Шредера в санкционные списки ЕС. Если это будет принято, существующие активы бывшего канцлера Германии в Евросоюзе могут быть заморожены, сообщает ТАСС.

Указывается, что в тексте Европарламента государствам ЕС теперь предлагается «расширить список лиц, в отношении которых введены санкции Евросоюза, за счет включения в него европейских членов руководящих органов крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать деньги из России». Так, называются имена бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, которые недавно уволились со своих постов в российских компаниях. Также депутаты ЕП «настоятельно призывают» Шредера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль «поступить так же».

Как сообщает РИА «Новости», комитет по бюджету Бундестага большинством голосов поддержал решение лишить Шредера части привилегий как экс-главы правительства страны.

Формальным основанием, как сообщали ранее авторы проекта документа, стало то, что канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине, поэтому «основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает».

При этом решение принято в контексте политического давления на Шредера, которого критикуют даже его соратники по партии, из-за близких связей экс-канцлера с Россией, в частности, работы на российские компании.

Ранее сообщалось, что Европарламент намерен принять резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.