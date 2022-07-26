Немцы разошлись во мнениях о целях отпуска экс-канцлера Германии Шредера в Москве

Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) пытаются разгадать истинные мотивы времяпровождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в российской столице, пока тот по собственному заявлению проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».

В соцсети мнения немецкоязычных пользователей разделились. В то время как некоторые возмутились «отпуску» экс-канцлера, другие встали в его защиту, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но: не ваше дело, где отдыхает другой человек», – пишет пользователь Konstantin.

Другие пытаются разгадать истинную цель посещения российской столицы. «Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для Шольца. Зачем еще ему быть Москве?» – полагает Andy Pretzsch.

К мнению этого пользователя присоединяется и Thomas Bude и заявил, что он, «возможно, договаривается». «Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!» – написал он.

«Герхард Шредер: «Всегда хотел пойти в отпуске в открытый бассейн, не опасаясь за свою жизнь», – пошутил пользователь Tobi Muller, намекая на недавний негативный тренд в немецких бассейнах, где все чаще происходят драки между эмигрантами.

В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).

Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.