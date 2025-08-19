Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области
Атака БПЛА стала причиной отключения электричества в Запорожской области
Бригады энергетиков вышли на восстановительные работы в Запорожской области после полного отключения электроснабжения, причиной которого стала очередная атака дронов ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», – сказано в посте.
По словам Балицкого, бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии.
«Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток. Специалисты работают в усиленном режиме», – добавил губернатор.
Напомним, ранее Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в регионе.
Как писала 15 августа газета ВЗГЛЯД, Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе.