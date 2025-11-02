Свердловский депутат заявил о праве детей от насильников на жизнь

Свердловский депутат Вегнер заявил о праве детей от насильников на жизнь

Tекст: Вера Басилая

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер объяснил свою позицию по поводу детей, зачатых в результате изнасилования, подчеркивая, что каждый ребенок имеет право на жизнь, передает РИА «Новости».

Ранее местные СМИ написали, что Вегнер считает, что детей, зачатых от насильников, «надо рожать и отдавать в приемные семьи». По его словам, бездетные пары были бы счастливы взять ребенка.

Парламентарий уточнил, что его слова были неверно интерпретированы, и он вовсе не предлагал декриминализировать половые преступления.

По словам Вегнера, «жизнь – высшее достояние, данное нам всевышним», а каждый преступник должен быть наказан самым строгим образом. Он заметил, что во многих случаях женщины, несмотря на происходящее, принимали родившихся детей и «вели их по жизни».

Депутат также коснулся темы наследственности, подчеркнув, что новорожденный – «чистый сосуд», и все зависит от того, каким будет его дальнейшее воспитание. Он убежден, что «зародившаяся жизнь имеет право на жизнь» вне зависимости от обстоятельств зачатия.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости введения ограничения на аборты, за исключением случаев по медицинским показаниям.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последний год число женщин, решивших отказаться от аборта, выросло на 25%.