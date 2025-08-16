Как встречали Путина на Аляске

После совместного фото Путин по приглашению Трампа согласился поехать на переговоры, которые пройдут в формате «три на три», в машине американского президента. Как отмечают эксперты, ранее президент всегда ездил только на своем Aurus (фото: Сергей Бобылёв/РИА Новости)

Президенты обменялись первым с 2019 года рукопожатием. В Сети обращают внимание на дружественный тон президента США. Кроме того, Путин и Трамп коротко пообщались прямо на ковровой дорожке (фото: Сергей Бобылёв/РИА Новости)

Самолеты лидеров стояли друг напротив друга. При этом Путин и Трамп синхронно спустились по трапам, после чего прошли к центру красной ковровой дорожки (фото: Сергей Бобылёв/РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры спустились по трапам своих самолетов и прошли навстречу по красной ковровой дорожке, после чего отправились на переговоры (фото: Сергей Бобылёв/РИА Новости)

В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

