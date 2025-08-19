Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Зеленский: Даты контактов с Россией пока нет
Дата двусторонних контактов между Украиной и Россией не определена, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что даты двусторонних контактов между Украиной и Россией пока не согласованы. Он подчеркнул, что на встречах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами была подтверждена готовность к «трехсторонней и двусторонней встречам», передает ТАСС.
«Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим для меня с Путиным», – сказал Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией. канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп договорился о встрече президента России и Зеленского в течение двух недель. Сам Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.