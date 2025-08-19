Мерц заявил о возможной встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

Tекст: Антон Антонов

По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.