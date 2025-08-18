Молдавия против Санду. Кто кого?

Борис Джерелиевский
СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников
Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.
Дмитрий Самойлов
Как не стать скуфом
Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.
Федор Лукьянов
Аляска прошла без блицкрига и разрыва
Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.