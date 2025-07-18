МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что европейские страны приняли решение не ограничиваться полумерами и продолжать давление на Москву.

В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что в рамках недавно утвержденного 18-го пакета санкций был снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. В сообщении ведомства уточняется, что предельная цена будет пересматриваться каждые полгода для поддержания ее на уровне 15% ниже средней рыночной цены.

Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

Эксперты отметили, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только при жестком контроле за их исполнением.

