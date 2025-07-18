На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций
Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета ограничительных мер против России, в принятом пакете ограничений потолок цен на российскую нефть снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Евросоюз приступил к подготовке 19-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что европейские страны приняли решение не ограничиваться полумерами и продолжать давление на Москву.
В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что в рамках недавно утвержденного 18-го пакета санкций был снижен потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель. В сообщении ведомства уточняется, что предельная цена будет пересматриваться каждые полгода для поддержания ее на уровне 15% ниже средней рыночной цены.
Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».
Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.
Эксперты отметили, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только при жестком контроле за их исполнением.