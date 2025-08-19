Лавров обсудил с главой МИД Бразилии сотрудничество в рамках БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам сотрудничества в рамках объединения БРИКС, а также высоко оценили предстоящее председательство Бразилии в 2025 году и итоги июльского саммита в Рио-де-Жанейро, сообщается на сайте российского МИД.

Лавров и Виейра подтвердили стратегический настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках БРИКС, включая развитие деятельности Нового банка развития. Министры также обсудили координацию позиций в Организации Объединенных Наций и других международных форматах.

Виейра заявил, что Бразилия приветствует совместные усилия Москвы и Вашингтона по созданию необходимых условий для устойчивого урегулирования украинского кризиса.

Стороны затронули вопросы российско-бразильской повестки и согласовали график контактов до конца 2025 года.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого сообщил об итогах переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске.