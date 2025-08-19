Прокуратура занялась проверкой данных об избиении девушки в Шатуре

Tекст: Ирма Каплан

«В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что Шатурская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Региональная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

