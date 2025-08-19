Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Прокуратура занялась проверкой данных об избиении девушки в Шатуре
Прокуратура Московской области изучает сведения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура.
«В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку», – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что Шатурская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Региональная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
