В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины

Кремль сомневается в том, что Канада заинтересована в поставках российского газа в Европу, потому что сама готовится зарабатывать на поставках сжиженного природного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить турбину [для «Северного потока»]? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки, она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России», – цитирует ТАСС Пескова.

Он пояснил, что российский газ «дешевый, а Канада так же, как Америка, может серьезно заработать на европейцах, на сжиженном природном газе».

Говоря о доставке отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока», Песков заявил, что Россия должны быть уверена, что она не санкционна, и «эта самая британская компания, «дочка» Siemens, не отключит дистанционно эту турбину».

«Ведь потом еще одна турбина 26-го числа встала на регламентный ремонт, потому что выработка часов произошла, по регламенту ее нужно капитально ремонтировать, нужно ее, по идее, наверное, везти в Канаду», – указал пресс-секретарь президента.

Ранее в Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.

До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.

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