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В Германии заявили о заполнении хранилищ газом на две трети от максимума
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Уровень прокачки газа по «Северному потоку» составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны.
«До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В регуляторе отметили, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но сейчас снабжение страны стабильное.
В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника
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В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.
Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
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Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Аналитик оценил возможность полной остановки «Северного потока»
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Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу – «Северный поток» – возможна, но маловероятна, заявил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
«Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна», – приводит слова Смита РИА «Новости».
Он выразил мнение, у России будет больше шансов «договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если [по газопроводу – прим. ВЗГЛЯД] будет поступать хотя бы немного газа».
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
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Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».
На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже».
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
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Эксперт назвал вероятные цели визита экс-канцлера Шредера в Москву
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Бывший канцлер Герхард Шредер может зондировать в Москве почву в попытке узнать, на какие уступки согласится пойти Россия по поводу поставок газа в ФРГ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германист Виталий Волков. Ранее супруга Шредера сообщила, что ее муж прибыл в Москву на переговоры «по энергетике».
«Не думаю, что канцлер Олаф Шольц мог через своего предшественника передать какие-то предложения, поскольку отношения Шредера с однопартийцами сейчас очень сложные. В августе будет даже решаться вопрос об исключении из партии», – отмечает Виталий Волков, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций, 20 лет проработавший в Германии.
По мнению Волкова, нынешнее поколение немецких политиков не в состоянии вести эффективный диалог с Кремлем: им не хватает опыта и умения. «После того как Шольц назвал «смехотворными» сообщения о геноциде в Донбассе, контакты стали невозможны», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что и Шольц, и лидер Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность напрямую говорить с президентом Владимиром Путиным.
В этой ситуации частью немецкой элиты призываются такие фигуры, как Шредер, которые могут хотя бы прозондировать почву в Москве, полагает эксперт. «Этим кругам уже трудно отступить от выбранной ранее антироссийской линии. Им нужно понять, как маленькими шажками все же можно сделать это, не потеряв полностью лица перед американцами и перед другой частью немецкого истеблишмента, которая поджимает их – «зелеными» и христианскими демократами», – полагает собеседник.
Волков не исключает, что Шредер мог вести речь и о предложении Москвы запустить «Северный поток – 2», поскольку «Северному потоку – 1» грозит полная остановка. «Такие сигналы уже посылались. В Берлине есть политики, которые напрямую озвучивали это, в том числе глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Его за это подвергли остракизму, но вовсе не такому сильному, как можно было ожидать месяца два назад. В Германии признают, что просчитались с отказом от российских энергоносителей», – отметил эксперт. По его мнению, стороны также могли обсуждать вариант, при котором Россия сохраняет поставки по «Северному потоку – 1» в обмен на отказ Германии поставлять Украине вооружения.
Как стало известно во вторник, бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
В Кремле не исключили возможности контактов президента Путина и Шредера.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Посол Украины в ФРГ назвал ошибкой свои заявления о бандеровцах
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет пост, признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.
«Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», – заявил Мельник в беседе с Die Zeit, отвечая на вопрос, стали ли его слова причиной отзыва из Германии, передает ТАСС.
Он добавил, что, вероятно, недооценил «эмоциональное значение», которое имеет «этот щекотливый вопрос», в особенности для Варшавы.
«Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», – указал дипломат.
Он добавил, что не является националистом, и никогда им не был. По его словам, от 8 до 10 млн украинцев «стали жертвами нацистского правления».
«Это темная глава общей истории, слепое пятно в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», – сказал Мельник.
Он уточнил, что должен выехать из Берлина через несколько недель, и охарактеризовал отзыв из Германии как «рутинное дело».
Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Немцев охватило уныние из-за роста цен
Жители Германии настроились на длительный экономический кризис, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное Институтом изучения общественного мнения Civey.
Подавляющее большинство респондентов – 71% – ожидает, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться, только 11% верят, что со временем положение выправится. Примечательно, что еще прошлой осенью люди в Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую, передает РИА «Новости».
Кроме того, 36% опрошенных заявили, что их личное положение, включая покупательскую способность, ухудшилось вследствие значительного подорожания энергоресурсов и продуктов питания.
В целом нынешнее экономическое положение 58% участников опроса оценивают, как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.
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