  • Новость часаРежим ЧС объявлен в одном из районов Сахалина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия показала пример по избавлению от госдолга
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали
    Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах Фонда Джона Смита
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    Пушков предположил причину роста смертности в Западной Европе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 06:28 • Новости дня

    Польша согласилась отозвать генерала из штаба НАТО после обвинений в гомофобии

    Rzeczpospolita сообщила о согласии отозвать из штаба НАТО обвиненного в гомофобии и расизме генерала Якубчика

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме. Варшава согласилась и не стала защищать генерала, пишет Rzeczpospolita.

    Проводится процедура отзыва генерала из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО, передает РИА «Новости».

    Якубчика обвинили в «нарушениях» при работе в составе конкурсной комиссии при выборе начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Поясняется, что Якубчик «хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши».

    Как уточняет Rzeczpospolita, дополнительное обвинение заключается в том, что его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское.

    Пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей назвал назначение Якубчика «еще одним фатальным кадровым решением» прежних властей Польши.


    3 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга в расчете на одного жителя, следует из данных стран «Большой двадцатки».

    Средний показатель по группе составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    В первом полугодии этого года на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга, что позволило ей войти в тройку лидеров после Индии (1316 долларов на человека) и Индонезии (1747 долларов на человека).

    Уровень госдолга на человека не превышает пять тыс. долларов также в Турции (2,8 тыс.), Китае (три тыс.) и ЮАР (4,5 тыс.). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине этот показатель варьируется от 5 до 10 тыс. долларов.

    В США этот показатель достигает рекордных 104,5 тыс. долларов на человека, что более чем в 50 раз превышает российский. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии, Франции, Британии и Италии.

    Наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тыс. долларов на человека.

    В конце июля госдолг США установил новый рекорд, достигнув 35 трлн долларов.

    Коментарии (24)
    3 августа 2024, 17:08 • Новости дня
    Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах Фонда Джона Смита
    Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах Фонда Джона Смита
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах запрещенного в России британского Фонда Джона Смита (JST), назвав их «агентами».

    «Милота какая. Этих «стипендиатов» немало и в странах СНГ. А на самом деле они просто агенты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что выявлены порядка 459 «стипендиатов» британского Фонда Джона Смита (JST) (запрещена в России), которые занимают посты в управлении, научной и образовательной деятельности. По данным «Бесогона», агенты JST есть в Сколкове, РАНХиГС, ВШЭ.

    Коментарии (16)
    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

    Коментарии (17)
    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

    Коментарии (12)
    3 августа 2024, 10:32 • Новости дня
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом

    Бербок назвала деликатной дилеммой обмен заключенными между Россией и Западом

    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран является «крайне деликатной дилеммой», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

    По словам Бербок, германскому правительству нелегко далось решение об освобождении Вадима Красикова, пишет Tagesschau, передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об обмене Красикова разделило Германию.

    Коментарии (24)
    3 августа 2024, 15:13 • Новости дня
    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС

    КСИР: Хания был убит снарядом малой дальности

    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет Tasnim.

    Выстрел сопровождался сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома, следует из заявления КСИР по итогам расследования убийства Хании, которое приводит Tasnim, передает ТАСС.

    Кроме того, в заявлении говорится, что Иран считает Израиль ответственным за гибель Хании: «Авантюрный и террористический сионистский режим ответит за это преступление и будет сурово наказан в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

    В КСИР также заявили, что убийство лидера ХАМАС было организовано Израилем при поддержке правительства США.

    Ранее разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Коментарии (8)
    3 августа 2024, 09:52 • Новости дня
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате боев на севере Мали в конце июля погибли 84 участника ЧВК «Вагнер», заявил представитель движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) Мохаммед аль-Маулуд Рамадан.

    По его словам, помимо российских бойцов погибли 47 солдат правительственных войск, передает «Царьград». Еще 30 военных были ранены, семеро попали в плен.

    Ранее группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто и как устроил засаду на бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

    Коментарии (27)
    3 августа 2024, 19:26 • Новости дня
    Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали

    Президент IBA: Напавших на боксера Двали в Крыму накажут по всей строгости закона

    Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали
    @ Александар Джорович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избившие чемпиона Европы 2024 года по боксу Дмитрия Двали будут наказаны по всей строгости закона, ситуация держится на контроле, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

    По его словам, Двали заступился за попавшего в беду человека и поступил как настоящий мужчина, но при этом он может остаться без зрения на одном глазу. Кремлев пообещал, что чемпиону Европы будет оказана помощь и поддержка, а «толпу негодяев», напавших на него толпой, накажут по всей строгости закона, передает ТАСС.

    Между тем, В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что после травмирования Двали возбуждено уголовное дело, планируется, что материалы из дознания передадут в органы СК.

    Напомним, российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии. После случившегося СК возбудил уголовное дело.

    Коментарии (17)
    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

    Коментарии (7)
    3 августа 2024, 09:32 • Новости дня
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат, предназначенный для оперативной оценки радиационной обстановки в зонах, подвергшихся ядерному воздействию, сообщил директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Новый FPV-дрон, получивший название «Судный день», позволит спасателям и военным быстро оценить уровень радиации и принять необходимые меры для защиты населения в случае нанесения ядерных ударов, рассказал Кузякин, передает ТАСС.

    Беспилотник оснащен специальными датчиками, позволяющими измерять уровень отравляющих веществ. Он обладает высокой маневренностью и способен быстро подниматься в воздух, что дает возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

    «ЦКБР разработано несколько сценариев применения дрона «Судного дня», в их числе проверка уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, подвергшиеся ядерному удару, а также анализ очагов поражения после ядерных ударов в городах и на местности», – сообщил Кузин.

    По его словам, время полета дрона «Судного дня» составляет до 20 минут при активном маневрировании, а дальность работы – от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки к запуску аппарата составляет всего 30 секунд.

    Ранее в России создали робота для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

    Коментарии (21)
    3 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Возвращенный в Россию Селезнев рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
    Возвращенный в Россию Селезнев рассказал об издевательствах в американских тюрьмах
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными Роман Селезнев поделился подробностями о своем пребывании в американских тюрьмах.

    По словам Селезнева, он неоднократно подвергался издевательствам со стороны тюремной администрации, включая помещение в карцер и постоянные нарушения сна, передает РИА «Новости».

    «Они меня постоянно будили, заставили меня 24 часа, два часа отмечаться… То есть будили каждые два часа, включали свет», – сказал он.

    Он также заявил, что неоднократно оказывался на грани жизни и смерти: «Пару случаев было, когда меня чуть не убили».

    Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.

    Коментарии (12)
    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

    Коментарии (10)
    3 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК Бах назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде
    @ Tiziano Ballabio/IPA Sport/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские соревнования по триатлону в Париже были сенсационными, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – заявил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Ранее канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало. Нидерландская триатлонистка Рахел Кламер заявила, что плавать в Сене было отвратительно.

    Коментарии (12)
    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Коментарии (10)
    3 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    Пушков предположил причину роста смертности в Западной Европе
    Пушков предположил причину роста смертности в Западной Европе
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост смертности среди молодых людей в странах Западной Европы может быть вызван многократной вакцинацией против COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

    «С чего бы это вдруг стали чаще, чем раньше, до ковида-19, умирать молодые голландцы? Ответ один: «напрививались» Пфайзером и Модерной», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал публикацию Telegram-канала «Милитарист» о росте смертности среди голландской молодежи.

    Сенатор указал на случаи многократной вакцинации, к которой призывал глава Pfizer, «ни черта не смыслящий в медицине, но отменно умеющий подчитывать барыши».

    «В результате по всей Западной Европе – большая избыточная смертность, и прежде всего среди молодых. Скандалов и разоблачений – не счесть, но никто не понес ответственность», – заявил Пушков.

    Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Pfizer и Moderna не смогли устранить недостатки своих вакцин против коронавируса.

    Коментарии (17)
    Главное
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ
    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского
    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде
    Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест
    На Олимпиаде в поединке по дзюдо сошлись бойцы с огромной разницей в габаритах

    Россия показала пример по избавлению от госдолга

    Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения. По этому показателю страна теперь уступает только Индии и Индонезии. Как напоминают эксперты, Россия унаследовала астрономический госдолг от СССР, избавление от него стало одним из достижений первых двух президентских сроков Владимира Путина. После 2014 года стране пришлось изменить свою финансовую стратегию, что тоже дало результаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............