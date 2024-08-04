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Польша согласилась отозвать генерала из штаба НАТО после обвинений в гомофобии
Rzeczpospolita сообщила о согласии отозвать из штаба НАТО обвиненного в гомофобии и расизме генерала Якубчика
Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме. Варшава согласилась и не стала защищать генерала, пишет Rzeczpospolita.
Проводится процедура отзыва генерала из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО, передает РИА «Новости».
Якубчика обвинили в «нарушениях» при работе в составе конкурсной комиссии при выборе начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Поясняется, что Якубчик «хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши».
Как уточняет Rzeczpospolita, дополнительное обвинение заключается в том, что его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское.
Пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей назвал назначение Якубчика «еще одним фатальным кадровым решением» прежних властей Польши.