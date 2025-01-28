Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода ради выплат кредиторам

Tекст: Валерия Городецкая

Это заявление было сделано в ходе судебного процесса в начале января по получению отсрочки на выплату долгов, передает ТАСС.

Согласно опубликованному решению суда швейцарского кантона Цуг, основный акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддерживали идею предоставления новой отсрочки оператору. Немедленное банкротство, как отмечается в документе, привело бы к значительному падению стоимости системы трубопроводов и поставило бы мелких кредиторов на грань существования.

«Банкротство поставит нескольких мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм», – говорится в заявлении Nord Stream 2 AG. Оператор подчеркнул, что отсрочка сверх положенных законом норм могла бы помочь мелким кредиторам выжить, а требования крупных кредиторов могут быть покрыты за счет возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании.

В результате суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года. Однако Nord Stream 2 AG обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, в противном случае компания будет признана банкротом.

Окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG продлен до 9 мая 2025 года по решению суда кантона Цуг в Швейцарии при условии выплаты долгов мелким кредиторам в течение 60 дней.

Ранее оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

А в ноябре прошлого года финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток – 2». Известно также, что инвестор еще в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.