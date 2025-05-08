Tекст: Елизавета Шишкова

Акция прошла 8 мая у здания посольства Германии, передает сайт партии. Организаторы подчеркнули, что целью мероприятия было противостояние антироссийской политике ФРГ и защита исторической правды о Второй мировой войне. Участники выразили недовольство поддержкой Германией Украины и стран Балтии, а также пересмотром итогов войны и уничтожением памятников павшим советским героям.

В ходе митинга была отмечена ответственность Германии за нарушение принципа безопасности в Европе. Представители партии заявили: «Мы возмущены позицией МИДа Германии, заявляющего о нежелательности присутствия российских официальных лиц на торжествах в честь Победы».

Организаторы выразили уверенность, что в немецком обществе существуют силы, способные противостоять милитаризации и сохранить память о подвиге Советской армии. Участники призвали всех, кто не согласен с неонацистской политикой ФРГ, присоединиться к антифашистскому движению.