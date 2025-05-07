Politico: Провальный старт Мерца указывает на раскол в правительстве Германии

Tекст: Александра Юдина

Мерц избран канцлером Германии только после второго голосования из-за недостатка поддержки в Бундестаге, что стало неожиданным поражением, передает Politico.

В результате потребовалось повторное голосование, после которого Мерц все же получил необходимое большинство голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мерца с избранием. Однако политологи подчеркивают, что провал на первом голосовании уже нанес урон репутации нового правительства и свидетельствует о глубоких разногласиях в политическом центре Германии.

Преемник Олафа Шольца возглавил страну на фоне внутреннего раскола и давления со стороны правой оппозиции. На февральских выборах партия «Альтернатива для Германии» получила 21% голосов, что усилило напряженность в парламенте и затруднило формирование стабильного правительства.

Эксперты предупреждают, что без внутреннего единства Мерцу будет сложно реализовать обещания по увеличению оборонных расходов и защите промышленности от внешних вызовов, включая возможные тарифы со стороны Дональда Трампа и конкуренцию с Китаем.

Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в Бундестаге.