Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала

Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

«Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

«Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

«Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

«Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

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