Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.
Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.
Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.