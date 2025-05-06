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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 10:55 • Новости дня

    Politico: Трамп ослабил позиции нового канцлера Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской», пишет Politico.

    Мерц официально займет пост канцлера Германии во вторник, но уже столкнулся с попытками подорвать его позиции, передает Politico.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, маркировка AfD экстремистами – это «тирания под видом закона», а настоящей угрозой считает миграционную политику немецкого истеблишмента.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с этой позицией, сравнив действия официального Берлина с возведением Берлинской стены.

    Мерц, возглавляющий христианских демократов, отказался вступать в коалицию с АдГ, несмотря на усиление правых. Вместо этого он создал правительство с социал-демократами, которые показали худший результат за всю новейшую историю Германии.

    По мнению издания, это привело к формированию самой слабой «большой коалиции» за десятилетия, что, как отмечают оппоненты, делает Мерца уязвимым для атак со стороны АдГ.

    Politico подчеркивает, что поддержка Трампа может усилить позиции АдГ, снять с нее часть общественных табу и усилить давление на Мерца на фоне растущей популярности правых.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    5 мая 2025, 12:01 • Новости дня
    В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца

    Bloomberg: В правительство Мерца в Германии вошли новички и прежние министры

    В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Список новых членов правительства завершился после одобрения кандидатов от Социал-демократической партии, финансами займется Ларс Клинкбайль, а обороной продолжит руководить Борис Писториус, сообщает Bloomberg.

    Ключевые кадровые назначения в новом правительстве Германии завершены после того, как социал-демократы выбрали сочетание ветеранов и новичков для своего кабинета, поскольку на правящую коалицию во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцем нарастает давление с целью решения проблем страны, передает Bloomberg.

    Вице-канцлером и министром финансов стал Ларс Клинкбайль, ранее возглавлявший фракцию СДПГ в Бундестаге. Клинкбайль, несмотря на ограниченный опыт в экономике, возглавит финансовую политику в условиях роста госзаимствований и инвестиций, а также будет курировать модернизацию вооруженных сил.

    Руководить экономическим блок назначена Катарина Рейхе из ХДС, имевшая опыт руководства в Westenergie AG и работы в Бундестаге. Ее кандидатура вызвала споры из-за связей с бизнес-структурами. Внешнеполитическое ведомство возглавил Иоганн Вадепуль, сторонник поддержки Украины и укрепления связей с ЕС и НАТО, который ранее был членом Бундестага и волонтером в вооруженных силах.

    Министром обороны остался Борис Писториус, получивший высокую популярность за прямолинейность и готовящийся к масштабным закупкам для армии. Внутренними делами займется Александр Добриндт от ХСС, которому предстоит реализовать ужесточение миграционной политики, пообещанное избирателям.

    «Будут приняты немедленные решения для усиления контроля на границах», – заявлял Добриндт.

    Канцелярию возглавил Торстен Фрай из ХДС, ранее управлявший парламентской фракцией консерваторов. Фрай известен дисциплинированным стилем, лояльностью и способностью предотвращать внутренние конфликты.

    В новый кабинет также вошли Баэрбель Бас (труд), Стефани Хубиг (юстиция), Карстен Шнайдер (экология), Верена Хуберц (жилье) и Реем Алабали-Радован (развитие).

    Ранее Bild сообщил о сохранении поста министра обороны ФРГ за Борисом Писториусом.

    Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ.

    Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рисковала потерять возможность формировать большинство в парламенте, поскольку их результат составлял только 41% при необходимом минимуме в 46%.

    Между тем ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это первый случай в современной истории ФРГ, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    5 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

    Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США способны повлиять на урегулирование конфликта, и прекращение их участия негативно отразится на мире, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

    После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Вашингтон положительно оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченное к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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    6 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Шольц выступил с прощальной речью

    Tекст: Антон Антонов

    Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.

    «Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство!» – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Мерцу и его правительству предстоит столкнуться с «трудными часами», и выразил надежду, что будущие встречи придадут Мерцу силы и уверенность.

    Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок также опубликовала в соцсетях собственное прощальное видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

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    5 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, однако конкретных договоренностей по дате и месту ее проведения пока не существует.

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».

    Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

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    5 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    АдГ оспорила в суде признание экстремистской организацией

    Партия АдГ оспорила в суде решение о признании экстремистской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оспорила решение Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, признавшее ее правоэкстремистской организацией, передает ТАСС. Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель, сообщил DPA, что иск подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки.

    Ранее адвокаты партии потребовали от ведомства отменить решение до 08:00 по местному времени (09:00 мск), иначе пригрозили подачей иска. Контрразведка не отреагировала на это требование, что и стало причиной обращения АдГ в суд.

    Вопрос о признании партии правоэкстремистской стал резонансным в немецкой политике. Решение суда может повлиять на дальнейший статус АдГ в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

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    5 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Макрон заявил о вреде политики Трампа для научных исследований

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении научных исследований.

    На конференции в Сорбонне Макрон заявил, что еще несколько лет назад было невозможно представить, что одна из крупнейших демократий мира станет сокращать исследовательские программы из-за упоминания слова «разнообразие» или начнет отменять визы для ученых, внесших вклад в ее цифровую безопасность, передает РИА «Новости».

    По словам Макрона, США, чья экономическая мощь и инновационный потенциал во многом опираются на свободу научной мысли, совершают серьезную ошибку, ограничивая развитие исследовательских программ. Как отметил французский президент, эти шаги могут отрицательно сказаться на позиции страны в мировом научном сообществе.

    Ранее президент США объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету, подчеркнув претензии к политике вуза. Также сообщалось, что министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.

    Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.

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    5 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Запад обсудил передачу Киеву дополнительных систем Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках Киеву дополнительных систем ПВО  Patriot, стремясь достичь соглашения до июньского саммита НАТО, сообщил источник Reuters.

    По его данным, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков систем Patriot, передает ТАСС.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times узнала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    При этом власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники. Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    5 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет внимательно следить за заявлениями и действиями будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее неоднократно выступавшего с критикой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что Москва уже обратила внимание на недружелюбные высказывания Мерца в адрес России и не видит у него стремления к нормализации отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы будем смотреть на действия [Мерца], – пообещал представитель Кремля. – И на слова, но прежде всего – на действия следующего канцлера», – заявил Песков. Он добавил, что ранее Мерц делал заявления, которые не свидетельствуют о его желании наладить диалог с Россией.

    Песков также подчеркнул, что Россия всегда готова к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с другими государствами, включая Германию, несмотря на перемены в немецком руководстве. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва открыта к развитию глубоких отношений настолько, насколько этого хотят партнеры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новые назначения в правительстве ФРГ могут повлиять на отношения Берлина с Москвой.

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    5 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Президент Замбии призвал страны Африки искать способы существования без помощи США

    Tекст: Ирма Каплан

    Сокращение международной помощи стало тревожным сигналом о том, что странам Африки необходимо найти способ поддержать свое собственное развитие, считает президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    Сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) стало  сокрушительным ударом для Африки, так как в течение многих лет США выделяли четверть от всей мировой помощи африканским странам, принося не менее 1% валового национального дохода для 16 стран, заявил в статье для газеты Politico президент Замбии Хакаинде Хичилема.

    «Вызывает тревогу тот факт, что эти сокращения произошли даже несмотря на то, что африканские страны увеличили софинансирование систем здравоохранения, связанных с ВИЧ, до 40,7 млрд долларов в 2021 году – по сравнению всего с 13,1 млрд долларов в 2004 году», – отмечает Хичилема.

    Но большее беспокойство лидера Замбии вызывает то, что США подали пример другим развитым странам – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландам. В последние месяцы они сократили объем помощи Африке.

    По оценкам Института исследований в области безопасности, к 2030 году еще 19 млн африканцев окажутся в условиях крайней нищеты, если помощь от развитых стран будет постоянно сокращаться на 20%. Исправить этом может только новый способ обеспечить более устойчивый рост экономики для каждой страны континента.

    Президент Замбии напоминает, что Африка богата ископаемыми и другими ресурсами, к ней применимы модели экономического прорыва других государств.

    «Африканским странам нужен капитал для диверсификации своей экономики, создания не только новых шахт и нефтяных вышек, но и фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, торговых центров и центров обработки данных. «Работа, работа, работа», – вот мантра, которой мы должны следовать, чтобы развивать эти отрасли и обеспечивать устойчивый рост», – делает вывод Хичилема.

    При этом, отмечает он, страны-инвесторы, которые устали от ничтожных результатов своей многолетней щедрости, должны рассматривать инвестиции в Африку иначе.

    «Это способ переориентировать свои усилия, а также обеспечить экономическую отдачу для своих граждан. Речь идет о долгосрочном процветании, а не о краткосрочных подачках», – резюмирует президент Замбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в феврале заявил о намерении прекратить оказание помощи Южной Африке из-за новых законов об экспроприации земель, что вызвало падение курса ранда на 2%.

    Кроме того, Трамп предложил сократить взносы в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО, в проекте американского бюджета на 2026 год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке

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    5 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посещать Ближний Восток в мае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен в ближайшее время отправляться на Ближний Восток, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что у него в мае якобы возможна встреча с российским коллегой в Саудовской Аравии.

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    5 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия не вмешивается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской партией

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской относится к внутренним делам ФРГ и не вызовет реакции Москвы.

    Россия не будет вмешиваться в ситуацию с признанием партии «Альтернатива для Германии» экстремистской, передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, это вопрос внутренней политики Германии, и российская сторона не имеет ни права, ни намерения в него вмешиваться.

    В то же время представитель Кремля отметил, что европейский политический ландшафт «полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своими убеждениями в доминирующий мейнстрим».

    Эти слова прозвучали в контексте обсуждения решения о признании АдГ экстремистской партией и реакции на подобные действия внутри Евросоюза.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

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    6 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Министр образования США объявила о прекращении господдержки Гарвардского университета

    Министр образования США лишила Гарвард всех федеральных грантов на 2,2 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Гарвардский университет лишился права на новые государственные гранты в США после обвинений в нарушении закона и отказе изменить кадровую политику, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алану Гарберу.

    Гарвардский университет больше не будет получать государственное финансирование и не сможет рассчитывать на новые гранты, передает РИА «Новости».

    Министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алана Гарбера заявила, что вуз «насмехается над системой высшего образования», приглашая иностранных студентов, причастных к насильственным действиям на территории кампуса.

    В письме, опубликованном на странице Макмэхон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится: «Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом».

    Министр также обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах и неподчинении решению Верховного суда об отмене расовой дискриминации. По словам Макмэхон, отсутствие изменений в политике администрации Гарварда привело к прекращению выделения новых грантов.

    Ранее власти США приняли решение лишить Гарвардский университет госфинансирования на сумму 2,2 млрд долларов после отказа руководства вуза выполнить требования Белого дома относительно кадровой и образовательной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету.

    Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого университету для научных и образовательных проектов. Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, при этом это решение поддержало академическое сообщество.

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