Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
Politico: Трамп ослабил позиции нового канцлера Германии
Администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской», пишет Politico.
Мерц официально займет пост канцлера Германии во вторник, но уже столкнулся с попытками подорвать его позиции, передает Politico.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, маркировка AfD экстремистами – это «тирания под видом закона», а настоящей угрозой считает миграционную политику немецкого истеблишмента.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с этой позицией, сравнив действия официального Берлина с возведением Берлинской стены.
Мерц, возглавляющий христианских демократов, отказался вступать в коалицию с АдГ, несмотря на усиление правых. Вместо этого он создал правительство с социал-демократами, которые показали худший результат за всю новейшую историю Германии.
По мнению издания, это привело к формированию самой слабой «большой коалиции» за десятилетия, что, как отмечают оппоненты, делает Мерца уязвимым для атак со стороны АдГ.
Politico подчеркивает, что поддержка Трампа может усилить позиции АдГ, снять с нее часть общественных табу и усилить давление на Мерца на фоне растущей популярности правых.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.
Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.