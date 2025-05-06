Politico: Трамп ослабил позиции нового канцлера Германии

Tекст: Александра Юдина

Мерц официально займет пост канцлера Германии во вторник, но уже столкнулся с попытками подорвать его позиции, передает Politico.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, маркировка AfD экстремистами – это «тирания под видом закона», а настоящей угрозой считает миграционную политику немецкого истеблишмента.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с этой позицией, сравнив действия официального Берлина с возведением Берлинской стены.

Мерц, возглавляющий христианских демократов, отказался вступать в коалицию с АдГ, несмотря на усиление правых. Вместо этого он создал правительство с социал-демократами, которые показали худший результат за всю новейшую историю Германии.

По мнению издания, это привело к формированию самой слабой «большой коалиции» за десятилетия, что, как отмечают оппоненты, делает Мерца уязвимым для атак со стороны АдГ.

Politico подчеркивает, что поддержка Трампа может усилить позиции АдГ, снять с нее часть общественных табу и усилить давление на Мерца на фоне растущей популярности правых.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.