Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Экс-премьер Британии осудила признание АдГ экстремистской в Германии
Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызовут рост недовольства внутри Германии.
По словам экс-премьера Британии, «левые и администрация играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ», передает РИА «Новости».
Трасс добавила, что подобные действия усилят фрустрацию в обществе из-за провалов в миграционной политике, экономике и вопросах углеродной нейтральности.
Она подчеркнула, что политическая борьба должна вестись через выборы, а не с помощью слежки и юридического давления.
Ранее ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.