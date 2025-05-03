Экс-премьер Британии осудила признание АдГ экстремистской в Германии

Tекст: Александра Юдина

По словам экс-премьера Британии, «левые и администрация играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ», передает РИА «Новости».

Трасс добавила, что подобные действия усилят фрустрацию в обществе из-за провалов в миграционной политике, экономике и вопросах углеродной нейтральности.

Она подчеркнула, что политическая борьба должна вестись через выборы, а не с помощью слежки и юридического давления.

Ранее ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.