Польша попросила от Германии «видимый знак» вместо репараций

Глава МИД Польши Сикорский предложил Германии вместо выплаты репараций построить в Берлине мемориал жертвам оккупации

Tекст: Антон Антонов

«Речь идет не о репарациях, а только о видимом знаке того, что немцы чувствуют свою моральную ответственность за то, что они нам сделали», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP Info.

Министр отметил, что Германия могла бы проявить заботу о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить мемориал в Берлине в память о тех событиях.

Он подчеркнул, что Польша и Германия являются союзниками, и их сотрудничество важно для противодействия угрозам, «чтобы давать отпор российским ракетам» в Калининградской области или «российским подводным лодкам на Балтике».

Сикорский добавил, что ожидает от Германии «креативное» решение, которое убедит поляков в искреннем сожалении немцев о событиях военных лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польская партия «Право и справедливость» требовала от Германии выплатить многомиллионные репарации за Вторую мировую войну. После смены правительства министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский («Гражданская платформа») заявил, что будет просить власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне. По его словам, правовая позиция такова, что репарации получить не получится, и министры прежнего кабмина знают об этом.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами, и вместо репараций Варшаву устроит военное сотрудничество с Берлином.