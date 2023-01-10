Польша требует от немцев репараций в интересах США

От требований выплатить ей многомиллионные репарации за Вторую мировую войну поляки перешли к угрозам и сулят Германии «большие проблемы». В реальности Берлину проще доставить проблемы Варшаве, чем наоборот, но требование поляков не так глупо, каким может показаться на первый взгляд. Так они решают сразу несколько проблем.

Как показывают опросы общественного мнения, 66% поляков уверены – Берлин должен (43%) или скорее должен (23%) заплатить. Проблема в том, что с этим не согласны аж 75% немцев: 51% говорят, что Германия полякам не должна, а 24% – «вероятно не должна». Лишь 4% граждан ФРГ определенно согласны что-то выплачивать Польше, еще 10% – скорее согласны.

Понятно, что при таких цифрах (и других, не менее важных – показателях инфляции, например) Берлин не собирается идти на уступки Варшаве. Тем более, что никаких юридических оснований что-либо ей платить нет. Официальная позиция однозначна: все возможные репарации Польша получила много десятилетий назад, эта тема закрыта, и Германия не хочет ее обсуждать.

Однако правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) продолжает не только требовать, но и прямо угрожать Берлину (например, через замминистра иностранных дел Павла Яблонского). Немцам сулят «большие проблемы» в случае, если Берлин продолжит «высокомерно» отказываться от обсуждения репарационного вопроса.

О каких «больших проблемах» может идти речь? «Вариантов мало. Если только поляки перекроют оставшиеся трубопроводы, идущие через Польшу из России в Германию. Но вряд ли они пойдут на это, иначе немцы лишат их финансирования по линии ЕС. Так что с большой вероятностью всё останется позерством», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Тогда к чему это позерство? К тому, что польские власти в лице ПиС намерены конвертировать его во вполне реальные дивиденды. Как ни странно, возможно даже в репарации.

Да, опросы населения Германии и Польши демонстрируют значительную разницу в подходах, однако там есть и возрастные особенности. Молодые немцы гораздо чаще соглашаются с тем, что репарации нужно снова платить, тогда как молодые поляки более склонны считать, что от немцев не стоит требовать астрономических сумм.

«Выражаясь образно, если бы Германией правил 28-летний Ганс из Берлина, а Польшей – 27-летняя Агнешка из Варшавы, Германия, вероятно, выплатила бы Польше репарации, хотя, вероятно, в меньшем объеме, чем этого требует правительство ПиС. С другой стороны, согласие 64-летнего Олафа и 73-летнего Ярослава в этой социально-демографической метафоре кажется совершенно невероятным», – пишут социологи.

То есть правительству ПиС нужно просто поддерживать вопрос на плаву до того момента, когда с немцев можно будет какие-то деньги стрясти.

Процесс поддержания будет стоить полякам дорого, например, за это придется платить испорченными отношениями с Германией. Однако игра стоит свеч: ПиС считает, что будет не терять, а зарабатывать, причем как с внутриполитической, так и с внешнеполитической точек зрения.

Внутриполитический аспект вертится вокруг важнейших для ПиС парламентских выборов, которые пройдут в этом году. Темой с репарациями правящая партия убивает двух зайцев. Во-первых, трафит электорату.

«Большая часть населения поддерживает вопрос репараций, хоть и не верит в успешное его решение. Для поляков это – принципиальный вопрос, поэтому власти пытаются его использовать прежде всего во внутриполитических раскладах», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Разумеется, трафит ПиС прежде всего своему электорату. Соцопросы показывают: 98% избирателей «Права и справедливости» считают, что у Польши есть все права для справедливого взыскания денег с Германии.

Оппозиция обвиняет действующую власть в том, что тема репараций специально поднимается для того, чтобы отвлекать народ от неспособности ПиС решать реальные экономические проблемы (например, остановить рост инфляции), а из-за этих необоснованных требований Польша становится посмешищем в мире.

Однако тут появляется второй предвыборный «заяц»: «Право и справедливость» дискредитирует Германию для того, чтобы дискредитировать своих оппонентов внутри страны.

Дело в том, что у польских политиков и общества в целом к Германии отношение неоднозначное.

«Еще в 1990-е большинство поляков относились к немцам весьма негативно, но за годы, проведенные в Евросоюзе, многое изменилось»,

– поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

По мнению Вадима Трухачева, это закономерно, ведь «для многих поляков Германия – источник дохода, а немецкие компании – источник заработка и в самой Польше». Кроме того, «поляки прекрасно помнят, кто в ЕС главный донор, а кто – главный получатель средств из фондов Евросоюза». В результате целый ряд политиков начали ориентироваться на Германию (и на Европу в целом) – и так уж получилось, что эти политики являются врагами ПиС.

«Да, поляки считают Германию второй опасностью для страны после России. И в то же время большинство оппозиционных партий в стране являются пронемецкими», – говорит Трухачев. Среди них и главная оппозиционная сила – «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском (которого в свое время считали чуть ли не протеже Ангелы Меркель).

Именно поэтому «Право и справедливость» пытается сейчас очернить Берлин в глазах населения и доказать, что все, кто ориентируется на Германию, являются чуть ли не национал-предателями.

Что же касается внешних аспектов, то их несколько. Например, повышение значимости за счет лая на слона. «Внешнему потребителю пытаются показать, что Польша крутая, и даже Германии может бросить вызов», – говорит Вадим Трухачев. Это напоминает, что Польша претендует не только на роль главной страны Центральной и Восточной Европы, но и на участие в триумвирате (Польша – Германия – Франция), который якобы должен управлять всем Евросоюзом.

Также за счет поддержания репарационного вопроса поляки хотят заставить немцев отказаться от экономии на Польше, то есть не лишать ее европейских дотаций.

«После вертолетной раздачи денег в период пандемии европейцам придется вести по возможности очень умеренную монетарную политику, ввиду чего они вынуждены будут сокращать расходы. А Польша является главным получателем европейских дотаций. Так что сейчас Варшава пытается продемонстрировать, что имеет на руках сильные карты, свою готовность к торгу и что так или иначе немецкие деньги она получит», – говорит Офицеров-Бельский.

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Наконец, Варшава рассматривает репарационный вопрос и в контексте своей исторической, глобальной роли. «Польша использует его как инструмент прессинга Германии, напоминает о ее исторической роли и опасности, от нее исходящей. Делается это в том числе и в интересах Соединенных Штатов, чьим оруженосцем в Европе Польша, по сути, и является. Причем оруженосцем инициативным – она делает не то, что ей прикажут, а сама ищет совпадение интересов и работает в этом направлении. В данном случае – в направлении "не дать немцам подняться"», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

То, что немцы полякам отказывают – сначала вежливо, а сейчас и в грубой форме – играет на руку Варшаве, где намекают: немцы-де не раскаялись. «Они много говорят о морали. О готовности извиниться, каяться – но на словах все и заканчивается. Обратите внимание, что немцы даже не в состоянии поставить памятник польским жертвам в Берлине. Еще одно доказательство карикатурности их извинений», – говорит депутат от ПиС Кароль Карски.

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