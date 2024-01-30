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    Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине
    Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только иноагенту из «Би-2»
    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru
    В Армении возбудили дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    Армянскую церковь в Карабахе начали переделывать в мечеть
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    26 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 21:57 • Новости дня

    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше

    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    @ Leszek SzymasAki/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что будет просить власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.

    В ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок Сикорский выразил желание обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине в память о польских жертвах и потерях во время войны, передает ТАСС.

    Польский министр добавил, что намерен попросить Бербок и правительство Германии «креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти».

    Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.

    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    30 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76

    ТАСС: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого украинскими боевиками в Белгородской области самолета Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76. Самолет, по его словам, был сбит в воздухе. «Все очевидно», – сказал источник.

    При этом анализ данных черных ящиков продолжается. Работа проводится без спешки и вскоре будет завершена, отметил представитель силовых структур.

    Накануне сообщалось о завершении предварительной расшифровки черных ящиков Ил-76.

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    29 января 2024, 23:24 • Новости дня
    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту

    ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту

    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву – это объявление войны российскому спорту, заявил Олимпийский комитет России (ОКР).

    Решение CAS – негативное, но рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится, говорится в заявлении на сайте ОКР.

    Есть и другие примеры предвзятости этого арбитража, ОКР сама участвует в качестве стороны в нескольких делах, в том числе в деле по отстранению комитета на основании решения исполкома МОК.

    По мнению ОКР, «за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос», почему за два года взятая в декабре 2021 года проба Валиевой держалась в шведской лаборатории полтора месяца.

    Результат же самой пробы обнародовали сразу после окончания победного для России командного турнира фигуристов.

    «По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», – отметили в ОКР.

    Напомним, в понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением CAS.

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    30 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту

    Politico: США рассматривают возможность ударов по иранскому флоту в Персидском заливе

    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту
    @ Kilho Park/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Никитина

    Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военно-морским силам Ирана в Персидском заливе или атаки по иранским военным на территории Ирака или Сирии, пишут американские СМИ.

    Источники газеты Politico сообщили, что такие сценарии разработаны американским военным ведомством в ответ на поручение президента США Джо Байдена о подготовке вариантов ответа на атаку, произошедшую в выходные, передает РИА «Новости».

    По информации издания, если Байден одобрит соответствующие решения, то удары будут нанесены в «ближайшие пару дней», причем, по мнению источников, произойдет это по нескольким целям.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть «многоуровневым».

    Сообщалось также, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.

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    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    30 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.

    «Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.

    Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.

    Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

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    30 января 2024, 20:36 • Новости дня
    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru

    Минцифры объяснило сбой в зоне Ru проблемой с инфраструктурой DNSSEC

    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в доменной зоне Ru произошел из-за неполадок глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, используемой для безопасности, сообщили в Минцифры.

    Техническая проблема затронула зону Ru, она связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Работники технического центра «Интернет» и компании МСК-IX заняты устранением неполадки.

    «В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», – говорится в заявлении Минцифры.

    Вечером во вторник в России произошел массовый сбой доменной зоны Ru.

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    30 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов

    Лавров: Запад за неполные два года уже выделил Украине более 200 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 млрд долларов, причем на семь лет. Основными донорами киевского режима, по словам Лаврова, являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция, передает ТАСС.

    Поставленное Западом Украине оружие между тем расползается по всему миру, констатировал глава МИД России. «Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти», – сказал Лавров.

    Западное оружие, поставленное для нужд ВСУ, уже обнаружено в зонах конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его нелегальные партии выявлены в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, перечислил министр.

    Однако западные страны, как отметил Лавров, изо всех сил стараются не замечать того, что это оружие используется в том числе террористами и экстремистами.

    Лавров заявлял ранее, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме

    Fox: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вступил в «резкую перепалку» с журналистом «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, сообщили американские СМИ.

    Дискуссия между Кирби и Халкетт произошла из-за действий США на Ближнем Востоке. Журналист стала «давить» на Кирби, спрашивая о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без соответствующего одобрения со стороны Конгресса США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    Спикер Белого дома заявил, что Конституция США наделяет Байдена таким правом. Он добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

    Кирби, как отметил телеканал Fox News, был «явно раздражен» словами Халкетт о том, что американский народ «недоволен» действиями президента. А после ее вопроса о том, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе, обстановка на брифинге «еще больше обострилась».

    Перебив журналиста, Кирби заявил, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и не учитывает политический календарь, когда занимается «защитой» войск США. Любое предположение об обратном представитель Белого дома счел «оскорбительным».

    Перепалка завершилась вмешательством пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В октябре Кирби едва не расплакался из-за кадров из Израиля.

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    30 января 2024, 14:58 • Новости дня
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в нашу страну, сообщили в российском консульстве.

    В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что музыканты после попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции не могут быть депортированы без своего согласия, передает ТАСС.

    «Если гражданин отказывается возвращаться, он может там сидеть пять или десять лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть», – рассказали в российском консульстве.

    Там добавили, что власти Таиланда еще не согласовали дату депортации музыкантов с российским гражданством. Решение по этому вопросу будет принято на совещании иммиграционной полиции, проведение которого запланировано на среду.

    «По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность», – добавили в консульстве.

    Ранее участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль.

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    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    30 января 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

    Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    @ ТАСС / Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируется Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее украинские СМИ и чиновники сообщили об отставке главкома, однако позднее информация была опровергнута.

    «Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

    Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

    Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

    Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.

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    30 января 2024, 14:11 • Новости дня
    Московскому школьнику сломали нос из-за спора о Николае Втором

    Два школьника подрались после уроков в Москве из-за разгоревшегося спора о Николае Втором, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, после уроков двое школьников по дороге домой подрались из-за спора о правлении Николая Второго, при этом один из них негативно отозвался об императоре, а второй школьник был не согласен с ним, в результате этого спора произошла драка.

    По его словам, одному из учеников сломали нос, правоохранительные органы начали проверку.

    Ранее самарский школьник поджег одноклассницу за отказ дать списать.

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    30 января 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии закончились деньги на поддержку населения

    Власти Германии заявили об отсутствии денег для социальной поддержки граждан

    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер заявил, что у правительства Германии закончились деньги на выделение помощи немцам.

    В эфире шоу на телеканале Erste Шнайдер отметил, что власти потратили 800 млрд евро на поддержку граждан в период пандемии коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество, передает телеканал «Звезда».

    Поэтому у федерального правительства больше нет средств, которые оно могло бы направить на поддержку населения страны, заявил он. Шнайдер добавил, что «важные инвестиции в будущее невозможны», а немцам пришло время «возвращать деньги» в бюджет в виде налогов.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета.

    Коментарии (19)
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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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