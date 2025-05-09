Проукраинских демонстранты устроили акцию с нацистскими лозунгами в Берлине

Tекст: Вера Басилая

Около двадцати человек собрались у западной стороны мемориала в Тиргартене в Берлине. Участники держали флаги Украины и НАТО, а также плакаты, на которых были написаны националистические лозунги, звучавшие во времена Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Ранее полиция Берлина не разрешала проведение подобных акций на этом мемориале. В этом году из-за ожидаемых демонстраций улица 17 июня была полностью перекрыта для движения транспорта в обе стороны.

Как сообщает Berliner Zeitung, порядок на месте обеспечивали сотрудники немецкой полиции, которые дежурили рядом с участниками. В публикации отмечается, что среди скандируемых лозунгов звучали призывы, связанные с украинскими националистами, сотрудничавшими с гитлеровцами во Второй мировой войне.

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