Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Группировка «Юг» освободила за сутки 103 здания в Константиновке
В ходе наступления российские военнослужащие всего за сутки очистили от противника 103 здания в Константиновке, уничтожили 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА, сообщило Министерство обороны.
Подразделения группировки «Юг» продолжают активное продвижение на всех направлениях в населенном пункте Константиновка, сообщает в Max Минобороны.
Российские бойцы успешно ликвидируют разрозненные группы украинских формирований в юго-западной части поселка.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в живой силе и технике. Противник лишился до 85 человек личного состава, одной боевой машины пехоты и бронированной машины. Также уничтожены восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.
Кроме того, российские силы поразили станцию радиоэлектронной борьбы неприятеля. В ходе боевых действий ликвидированы 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотниками.
Накануне российские подразделения освободили от украинских боевиков 104 здания в Константиновке.
Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.
Военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск эвакуировали первых мирных жителей из освобождаемой от ВСУ Константиновки.