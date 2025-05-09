В Киеве задержали пенсионеров за исполнение советских песен

Tекст: Ольга Иванова

Несколько пенсионеров были задержаны в центре Киева после того, как спели советские песни в честь Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». Инцидент произошел 9 мая, когда пожилые люди собрались на центральной улице города.

На опубликованных видео видно, как к пожилым людям подходит полиция и требует прекратить исполнение песен. После этого силовики попытались силой увести пенсионеров, в результате чего некоторые из них упали на асфальт.

По данным издания, полицейские затем посадили задержанных в патрульные автомобили и отвезли их в участок. Причины задержания официально не названы, однако акция пенсионеров была прекращена силовым способом.

Сообщалось, что в Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.