Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В Киеве задержали пенсионеров за исполнение советских песен
В центре Киева несколько пенсионеров были задержаны после того, как устроили акцию в честь Дня Победы и исполнили советские песни.
Несколько пенсионеров были задержаны в центре Киева после того, как спели советские песни в честь Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». Инцидент произошел 9 мая, когда пожилые люди собрались на центральной улице города.
На опубликованных видео видно, как к пожилым людям подходит полиция и требует прекратить исполнение песен. После этого силовики попытались силой увести пенсионеров, в результате чего некоторые из них упали на асфальт.
По данным издания, полицейские затем посадили задержанных в патрульные автомобили и отвезли их в участок. Причины задержания официально не названы, однако акция пенсионеров была прекращена силовым способом.
Сообщалось, что в Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.