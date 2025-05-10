Индийские ВВС сообщили о переброске войск Пакистана к границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

О переброске пакистанских войск на передовые позиции с целью эскалации конфликта сообщила представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх на брифинге, передает ТАСС. Она заявила: «Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции, что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации». Сингх добавила, что индийские войска сохраняют высокую боевую готовность и готовы к деэскалации при условии взаимных шагов со стороны Пакистана.

Как сообщает РИА «Новости», армия Индии заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане после попыток применения беспилотников по городам Джамму и Кашмира и Пенджаба. В индийских силовых структурах заявили, что ответные действия армии страны нанесли серьезный урон инфраструктуре террористов.

Власти Пакистана сообщили, что Индия атаковала пять пакистанских населенных пунктов, что привело к жертвам среди мирного населения. МИД Пакистана подчеркнул, что страна оставляет за собой право на адекватный ответ на действия Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия обвинила Пакистан в атаках беспилотниками на гражданское население. Власти Пакистана начали военную операцию «Баньян уль-Марсус» против Индии. Глава МВД Индии назвал операцию «Синдур» ответом на убийство людей в Пахалгаме.