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    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
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    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
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    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня

    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга президента США Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях, сообщила газета The New York Times. Президенту США в результате приходится выполнять обязанности, возложенные на первую леди: например, встречать экскурсионные группы.

    Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела в Белом доме менее двух недель после инаугурации мужа, передает The New York Times.

    По данным издания, с момента вступления Трампа в должность прошло 108 дней, однако Мелания предпочла не переезжать в резиденцию главы государства.

    Газета отмечает, что многие обязанности, которые традиционно выполняет первая леди, взял на себя сам президент.

    «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он», – пишет издание.

    По данным источников The New York Times, опасения за безопасность семьи, обострившиеся после покушений на Трампа, стали одной из причин нежелания Мелании жить в Белом доме. Издание подчеркивает: когда президент впервые вступил в должность в 2017 году, его супруга боялась даже выходить из машины во время инаугурационного парада.

    Особенно сложной для пары оказалась ситуация, связанная с судебным разбирательством по делу о выплатах порнозвезде. На этом фоне Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании Трампа.

    Ранее СМИ сообщали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете.

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    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

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    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

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    8 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    В Германии временно прекратили считать АдГ правоэкстремистской партией

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, сообщили немецкие СМИ.

    Федеральное ведомство по охране Конституции Германии не будет публично называть партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией до решения суда, пишет ТАСС. Ведомство дало административному суду Кельна обещание не вмешиваться в его деятельность и воздержаться от публичных заявлений по этому вопросу.

    Это означает, что статус всей партии АдГ не будет временно повышаться до «безусловно правоэкстремистской» на официальном уровне. Как отмечается, пресс-релиз ведомства, где партия упоминалась в таком статусе, будет удален с сайта, по меньшей мере на период рассмотрения дела судом.

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на всей территории страны.

    Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

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    8 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    @ Вышинский Денис/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США, о недрах, следует из сообщения депутата Рады Ярослава Железняка.

    Верховная рада Украины в четверг одобрила соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере недропользования, передает ТАСС.

    За ратификацию проголосовали 338 депутатов украинского парламента, никто не воздержался и не выступил против. Прямая трансляция заседания велась в Telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

    Ранее в Верховной раде письменно закрепили, что депутаты не видели дополнительного соглашения к сделке по недрам.

    Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

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    8 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия

    Минобороны сообщило о двух попытках прорыва российской границы ВСУ после объявления перемирия

    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В период празднования 80-летия Победы российские военные остановили все боевые действия в зоне СВО и остались на ранее занятых позициях, сообщили в Минобороны. Однако украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, по распоряжению верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне спецоперации прекратили боевые действия с нуля часов 8 мая. Вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня, не задействовав авиацию, ракетные и артиллерийские подразделения, а также беспилотники.

    Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области и атаковали район Дзержинска в Донецкой Народной Республике. По всей линии соприкосновения зафиксировано 173 обстрела позиций российских войск с использованием артиллерии, танков, минометов и четыре атаки реактивными системами залпового огня. Кроме того, проведено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.

    Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских подразделений. Российское военное командование заявило: «Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике.

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.


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    8 мая 2025, 00:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

    Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

    Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

    «В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности. Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в препятствии вступлению Украины в Евросоюз из-за их желания «занять лучшие места на Красной площади».

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    8 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

    Подразделения группировки «Центр» до перемирия освободили Троицкое ДНР

    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Войска группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Троицкое в Донецкой Народной Республике незадолго до вступления в силу перемири, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики до начала действия перемирия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы.

    Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Зеленский приказал ВСУ провести «психоперацию» в Дзержинске

    Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска(украинское название – Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.

    Хакер с ником Джокер ДНР сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского организовать в Дзержинске Донецкой народной республики «психоперацию». По его словам, ВСУ получили указание с помощью беспилотников устанавливать флаги Украины на зданиях города, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской Весны».

    Хакер выразил мнение, что подобные действия помогут России. По его оценке, массовое использование ВСУ дронов даст российским операторам дополнительную возможность для их уничтожения. Он считает, что инициатива Зеленского лишь упростит российским военным работу на этом направлении.

    Напомним, российская армия освободила город Дзержинск (Торецк) в феврале.

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    8 мая 2025, 03:48 • Новости дня
    КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пуск ракет из района города Вонсан был совершен около восьми утра по местному времени, заявил южнокорейский военный комитет.

    КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.

    «Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.

    Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.

    Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.

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    8 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров между лидерами России и Китая вопрос о ситуации на Украине затронут не был, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не поднимали тему ситуации на Украине во время прошедших переговоров, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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    8 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о низкой поддержке роста оборонных расходов Британии

    Только треть британцев поддержали увеличение оборонных расходов по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты опроса показали, что лишь треть жителей Британии одобрили существенное повышение трат на оборону, а почти половина выступила против.

    Опрос, проведенный компанией Focaldata с 30 апреля по 2 мая, показал, что только 35% британцев поддерживают увеличение оборонных расходов, сообщает The Times. Согласно данным опроса, 30% опрошенных выступили за сохранение текущего уровня расходов в 2,3% от ВВП, а 21% высказались за сокращение военных трат ради финансирования иных статей бюджета.

    Идею повышения оборонных расходов до 3,5% ВВП одобрили 36% респондентов, тогда как против этого выступили 45%. Приверженцами увеличения трат, как отмечается, чаще становились пожилые мужчины с высокой политической активностью.

    Представитель Focaldata Джеймс Канагусуриам заявил: «Отношение британской общественности к росту оборонных расходов отличает скорее осторожный и неоднозначный подход, чем убежденность в необходимости такого шага». Он также отметил, что уровень поддержки быстро снижается, когда речь заходит о перераспределении средств между статьями бюджета.

    Перед лейбористским правительством стоит задача объяснить гражданам пользу роста оборонных расходов для экономики и занятости. Крайне левая Партия зеленых и популистская Reform UK скептически относятся к планам по увеличению трат и готовы использовать это в предвыборной борьбе. Канагусуриам подчеркнул, что оборона перестала быть объединяющей темой и теперь может углубить политические разногласия в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о намерении увеличить долю ВВП на оборону до 2,5% к 2027 году, что приведет к росту расходов на 13,4 млрд фунтов ежегодно.

    Британские власти начали пересмотр секретного плана действий на случай нападения другого государства, который был разработан 20 лет назад. Бывший министр обороны Британии Майкл Хезелтайн призвал Европу создать собственную оборонную структуру на случай, если НАТО станет недоступным.

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