Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
В подмосковной резиденции заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама То Ламу автомобиль «Победа».
Встреча Медведева и То Лама прошла в резиденции зампреда Совбеза в Московской области. После переговоров лидеры вышли на улицу, где стоял серый ГАЗ-М-20. «Эта машина называется «Победа», – приводит слова Медведева РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.