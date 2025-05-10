Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
БПЛА атаковали Порт-Судан седьмой день подряд
Седьмые сутки подряд над Порт-Суданом фиксируются атаки беспилотников, на которые армия отвечает использованием систем противовоздушной обороны.
Телеканал Al-Jazeera сообщил, что беспилотные летательные аппараты Сил быстрого реагирования седьмой день подряд атакуют Порт-Судан, передает РИА «Новости». По данным телеканала, утром в субботу суданская армия использовала средства ПВО для отражения атаки дронов.
В пятницу дроны атаковали трансформаторную станцию Атбара в провинции Нил на севере страны. Ссылка на заявление Суданской электроэнергетической компании указывает, что после пожара на станции была приостановлена подача электроэнергии в провинциях Нил и Красное море, где расположен Порт-Судан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Порт-Судана вспыхнул крупный пожар после атаки дронов. В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли находиться россияне. Армия Судана объявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме.