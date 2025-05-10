БПЛА атаковали Порт-Судан седьмой день подряд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телеканал Al-Jazeera сообщил, что беспилотные летательные аппараты Сил быстрого реагирования седьмой день подряд атакуют Порт-Судан, передает РИА «Новости». По данным телеканала, утром в субботу суданская армия использовала средства ПВО для отражения атаки дронов.

В пятницу дроны атаковали трансформаторную станцию Атбара в провинции Нил на севере страны. Ссылка на заявление Суданской электроэнергетической компании указывает, что после пожара на станции была приостановлена подача электроэнергии в провинциях Нил и Красное море, где расположен Порт-Судан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Порт-Судана вспыхнул крупный пожар после атаки дронов. В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли находиться россияне. Армия Судана объявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме.