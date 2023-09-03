Армия Судана объявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме

Al Arabiya: Армия Судана объявила об установлении полного контроля над ключевой базой бронетанковых сил страны в Хартуме

Tекст: Антон Никитин

Армия Судана объявила, что обеспечена безопасность бронетанковой базы по периметру в районе Эль-Шаджара на юге Хартума, кроме того, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов, передает ТАСС.

По информации телеканала, ВС Судана продолжают наносить авиаудары по позициям сил быстрого реагирования в Хартума, слышны звуки артиллерийских обстрелов, тяжелые бои идут также в соседнем городе Омдурмане.

Напомним, 26 августа сильный взрыв произошел в столице Судана Хартуме в районе президентского дворца. В конце июля Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице африканской страны.