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Армия Судана объявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме
Al Arabiya: Армия Судана объявила об установлении полного контроля над ключевой базой бронетанковых сил страны в Хартуме
Армия Судана выступила с утверждением, что установила полный контроль над ключевой базой бронетанковых сил страны на юге города Хартума, сообщил телеканал Al Arabiya.
Армия Судана объявила, что обеспечена безопасность бронетанковой базы по периметру в районе Эль-Шаджара на юге Хартума, кроме того, силы быстрого реагирования вытеснены из близлежащих районов, передает ТАСС.
По информации телеканала, ВС Судана продолжают наносить авиаудары по позициям сил быстрого реагирования в Хартума, слышны звуки артиллерийских обстрелов, тяжелые бои идут также в соседнем городе Омдурмане.
Напомним, 26 августа сильный взрыв произошел в столице Судана Хартуме в районе президентского дворца. В конце июля Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице африканской страны.