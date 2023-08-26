Сильный взрыв произошел в столице Судана Хартуме

Tекст: Вера Басилая

Кадрами последствий сильного взрыва поделились местные жители в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Пользователи утверждают, что ЧП произошло в районе главного командования вооруженных сил и президентского дворца, где может находиться склад боеприпасов, передает «Газета Ru».

По данным Asharq News, армия Судана нанесла удар по объектам, находящимся под контролем сил быстрого реагирования в районе президентского дворца, а также недалеко от столичного аэропорта. Телеканал отмечает, что спецназ в ответ обстрелял пункты, которые, по их мнению, принадлежат суданским вооруженным силам.

Напомним, в Судане продолжается конфликт между армией и силами быстрого реагирования. Бои между ними вспыхнули весной из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.