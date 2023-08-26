Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.11 комментариев
Сильный взрыв произошел в столице Судана Хартуме
Очевидцы выложили в Сеть видео с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.
Кадрами последствий сильного взрыва поделились местные жители в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Пользователи утверждают, что ЧП произошло в районе главного командования вооруженных сил и президентского дворца, где может находиться склад боеприпасов, передает «Газета Ru».
По данным Asharq News, армия Судана нанесла удар по объектам, находящимся под контролем сил быстрого реагирования в районе президентского дворца, а также недалеко от столичного аэропорта. Телеканал отмечает, что спецназ в ответ обстрелял пункты, которые, по их мнению, принадлежат суданским вооруженным силам.
Напомним, в Судане продолжается конфликт между армией и силами быстрого реагирования. Бои между ними вспыхнули весной из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.