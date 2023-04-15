|
|
В результате столкновений в Судане погибли три человека
Во время столкновений в Судане погибли трое жителей страны
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны, сообщил профсоюз врачей Судана.
Отмечается, что двое граждан страны погибли в аэропорту, один человек погиб в перестрелке в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан, также получили ранения пять суданцев, передает РИА «Новости».
В городе Омдурман был ранен офицер, еще три человека пострадали на юге Хартуме и в Восточном Ниле.
Ранее в МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
|
|
Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
Летчик Су-34 рассказал, как ВКС РФ сбили лучших украинских пилотов
|
|
В первые месяцы спецоперации российские ВКС уничтожили лучших летчиков Украины в том числе благодаря техническому оснащению отечественных истребителей, в частности Су-35, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности летчик ВКС России.
«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю. А также – хорошие дальнобойные ракеты, которые дают нашим летчикам значительное преимущество», – сказал летчик, участвующий сейчас в СВО.
Офицер рассказал, что иногда противник даже не понимает, что истребитель его видит и облучает – потому что его техника требует выхода на другую, более короткую дистанцию стрельбы. «И как только противник выходит на рубеж пуска – он сразу получает в лоб пару наших ракет», – пояснил летчик.
Все это привело к тому, что в первые месяцы спецоперации «самых сильных летчиков противника российские ВКС повыбивали».
«Насколько я знаю, в прошлом году из единственного на Украине военного авиационного училища в Харькове был выпуск с третьего курса. А положено учиться пять лет. Что такое третий курс? Это когда по сокращенному курсу научили взлету и посадке, и все. Пока ты 10-15 лет не отработаешь по-настоящему военным летчиком и не научишься на автоматизме выполнять боевые задачи — ты просто летающая мишень», – разъяснил военный.
В связи с этим период летной деятельности украинских летчиков сильно сократился. «Сейчас мы видим, что фактически украинский пилот – это смертник», – заключил российский летчик.
Азербайджанские спортсмены не могут покинуть Армению после сожжения флага
|
|
Азербайджанские спортсмены, отказавшиеся от участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереванe после сожжения флага их страны, не могут покинуть Армению и «заперты в отеле», заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле», – сказал он.
Армянская сторона объясняет положение вопросом обеспечения безопасности азербайджанских спортсменов, которые намеревались ночью вылететь в Турцию и затем на Родину, но не смогли сделать это.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Общественному телевидению этой страны уволить руководителя стилистической студии Арама Николяна, который сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия турнира.
Ранее власти Азербайджана приняли решение отозвать своих тяжелоатлетов из Армении, где накануне вечером на открытии чемпионата Европы был сожжен азербайджанский флаг.
В заявлении Минспорта и НОК Азербайджана случившееся названо «варварским актом».
Баку обвинил Ереван в неспособности проводить международные турниры.
В Азербайджане призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики «ввести санкции против Армении».
Американский посол в Судане спрятался в укрытии
Посол США в Судане Годфри сообщил, что находится в укрытии
|
|
Американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.
Годфри написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что вместе с командой посольства находится в укрытии, «как это делают суданцы в Хартуме и других местах».
Дипломат предостерег, что эскалация напряженности «до прямых боевых действий» крайне опасна. Он также призвал высших военных руководителей прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».
В российском посольстве ранее сообщили, что обстановка в Судане неспокойная. Там заверили, что российские дипломаты находятся в безопасности. Россиян, находящихся в Судане, призвали оставаться дома и сохранять спокойствие.
Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Даниил Медведев ответил на обвинения немецкого теннисиста в «нечестной» игре
Теннисист Медведев в ответ на обвинения в «нечестной» игре предложил немецкому спортсмену Звереву взглянуть в зеркало
Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя жалобы немецкого теннисиста Александра Зверева на «нечестную» игру россиянина, предложил Звереву взглянуть в зеркало.
В четверг Медведев одержал над Зверевым победу в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты. Зверев после игры сказал, что россиянин – один из самых нечестных теннисистов в мире, передает РИА «Новости».
Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне заявил, что «Саша живет в своем собственном мире». Он со смехом рассказал, как его дразнят: «Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный?» – пишет «Чемпионат».
По словам россиянина, можно найти «примерно 25 интервью» Зверева, в которых тот «говорит довольно странные вещи» после поражений. «Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер (Рууд), Андрей (Рублев), может быть, Карен (Хачанов), но точно не Диего (Шварцман), то я бы назвал это просто битвой в ATP», – сказал Медведев.
Он заявил, что «был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы» его «сильнее, чем это было до матча». Медведев сказал, что принес бы извинения, особенно, если бы речь шла об игре с Шварцманом, поскольку тот «очень добрый и очень привержен фэйр-плей». Однако Зверев, по словам Медведева – «не как Каспер или Диего». «Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», – сказал Медведев.
В марте Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и выиграл третий титул ATP за три недели. Медведев назвал свою победу в трех турнирах подряд уникальным событием.
Украина потребовала пригласить ее в НАТО
Кулеба потребовал от НАТО сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе
|
|
НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что для Украины окажется неприемлемым результатом саммита простое подтверждение «в 130-й раз» членами НАТО «политики открытых дверей», Также неприемлемым окажется и предложение «положительных вещей по углублению сотрудничества» без какого-либо «шага к членству Украины в НАТО», передает РИА «Новости».
В МИД Украины заявили, что на саммите страны альянса должны «сделать шаг» к членству Украины в НАТО и принять решение о том, «что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО». Кулеба заявил, что Украина «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».
Напомним, Financial Times сообщала, что США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО.
В Минобороны заявили об ожесточенных боях в Артемовске
МО: Российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска
|
|
Российские штурмовые формирования продвинулись вперед на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районе Артемовска. «В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.
Отступающие подразделения ВСУ намеренно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома, чтобы замедлить продвижение российских войск, сообщил Конашенков на брифинге.
По словам представителя российского военного ведомства, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили свыше 315 военных и наемников. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».
Ракетные войска, артиллерия, а также авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку наступательных действий в районе Артемовска, сообщил Конашенков. «В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач», – сказал он, отметив, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили подразделения ВСУ в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.
В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Конашенков.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
Также, по его данным, за сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики», – сказал он.
По словам Конашенкова, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военных, два автомобиля три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.
Накануне Конашенков сообщал, что на Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов.
Военный эксперт объяснил важность похищенных хакерами данных НАТО
|
|
Имея такие военные методики, можно готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми, поэтому информация эта крайне важная, заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя похищение российскими хакерами данных из системы управления обучением НАТО.
Российские хакеры Killnet предложили всем участникам НАТО поиграть в игру «Заплати мне, и я буду молчать». Так они потребовали выкуп в размере трех биткоинов за ранее похищенные ими данные из системы управления альянсом, куда вошли военные методики, данные студентов, военных кураторов и многое другое.
«Информация эта очень важная, и то, что она была похищена, опасно для НАТО. Там есть данные людей, которые там обучались, преподавателей, методики военные. Да и имея такие военные методики, можно, соответственно, готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми. Поэтому это серьезная информация», – говорит Сивков.
По его словам, если НАТО откажется выкупать эти данные у российских хакеров, то альянсу придется полностью переработать и пересмотреть все свои методики, наработанные годами. Также военный эксперт обращает внимание на опасность бездумной цифровизации, когда военным данным не обеспечивается достаточно хорошая защита. В том числе качество информационной безопасности стоит повысить и в России, поскольку «никто не застрахован» от атак хакеров.
«Им совершенно точно придется перерабатывать всю украденную информацию, и это очень сложно будет сделать. Но сколько на это уйдет времени, мне трудно сказать, поскольку этих данных я не видел», – заключил Сивков.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».
Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
|
|
Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».
Премьер Молдавии оскорбительно отозвался о согражданах
Премьер Молдавии Речан назвал жителей республики «нацией с ограниченными возможностями»
|
|
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе круглого стола оскорбительно отозвался о жителях страны, раскритиковав их за «национальную проблему уверенности в себе».
Речан в ходе публичного выступления затронул темы евроинтеграции и ситуации на Украине, выразив удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую складывается иное, чем у властей, мнение о внешнеполитическом векторе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».
Так, рассказывая о поездке в Тараклию (город и район на юге Молдавии, где компактно проживают этнические болгары) и своем разговоре с кем-то из местных по поводу событий на Украине, премьер Молдавии заявил, что в стране есть «очень большая проблема». «Это национальная проблема уверенности в себе», – сказал он.
«Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями», – заявил Речан. По его словам, это повлияло на всю республику и то, что жители думают о собственной стране, на то, как они себя позиционируют.
Речан выступил за то, чтобы власти работали с населением, доносили до него «преимущества» европейской интеграции.
По его словам, политический класс Молдавии должен «просвещать и преодолевать страхи», а также «обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность».
Молдавский президент Майя Санду ранее сообщала, что страна станет частью ЕС до конца этого десятилетия.
Комик Слепаков пополнил реестр иноагентов
Минюст внес музыканта и комика Семена Слепакова в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание «Полигон»*, также список пополнили Фонд Карнеги за международный мир и еще две организации, следует из перечня ведомства.
В реестр иностранных агентов также включены журналисты Игорь Яковенко* и Павел Каныгин*, продюсер Павел Мунтян*, Фонд Карнеги за международный мир*, издания «Полигон»* и «Агентство»*, объединение «Радужная ассоциация»*, передает РИА «Новости».
Ранее полиция Москвы начала проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова* (признан иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Для иностранных компаний решили ввести налог в 10% на продажу бизнеса в России
Силуанов сообщил о намерении России ввести налог в 10% на продажу бизнеса иностранными компаниями
Для иностранных компаний, которые решат уйти из России, введут 10-процентный налог на сумму сделки по продаже бизнеса, сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов.
Силуанов заявил, что Россия создает условия для того, чтобы компании с иностранным участием не прекращали бизнес в России. Выход из российского бизнеса делают невыгодным, при этом сохраняются «меры поддержки». «С тем, чтобы все меры стимулирующего плана сохранялись, распространялись на наш бизнес независимо от того, кто является владельцем: иностранные акционеры, российские», – приводит слова Силуанова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его совам, если компания решит все же уйти из России, выход «будет связан с определенными издержками», включая новый налог. Если же иностранный бизнес останется и сохранит рабочие места, российская сторона не станет мешать «выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж». Как отметил министр, комиссия кабмина по иностранным инвестициям регулярно рассматривает соответствующие предложения компаний с иностранным участием.
Кроме того, Минфин рассматривает возможность реинвестирования средств, которые инвесторы из недружественных стран не хотят забирать. В 2023 году ведомство не ожидает выхода на внешние рынки, прежде «выходы в основном были для инвесторов из недружественных стран». Однако российская сторона «исполняет обязательства, как добросовестный заемщик». «Эти деньги там лежат. Инвесторы западные не спешат обращаться за деньгами по обслуживанию и погашению государственного долга, боясь санкционного давления», – сказал министр.
Минфин в 2023 году намерен занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн рублей планируется погасить.
Напомним, сообщалось, что выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Как сообщал Минфин в марте, недружественным нерезидентам при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости придется внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Сообщалось, что при продаже без дисконта взнос будет как минимум 5%.
Премьер Украины предупредил о скором контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время
|
|
Контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время», заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Шмыгаль добавил, что Украина получила «абсолютную» поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Украинский премьер вновь подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс. По его словам, целью Киева является выход на границы 1991 года.
Украинские власти «глубоко уверены» в своих намерениях, добавил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявлял, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Западные СМИ писали, что весеннее контрнаступление ВСУ решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Рядом с местом выступления Кисиды прозвучал взрыв в Японии
Взрыв прозвучал рядом с местом выступления Кисиды в городе Вакаяма
|
|
Глава правительства Японии Фумио Кисида эвакуирован после того, как в городе Вакаяма рядом с местом его выступления прозвучал взрыв.
Премьер Японии не пострадал. Инцидент произошел около 11.30 по местному времени (5.30 мск) после того, как Кисида осмотрел порт и собирался начать выступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.
Перед выступлением Кисиды бросили предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, предмет взорвался, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Очевидцы рассказали, что молодой человек бросил черный «цилиндрический предмет». Его сразу же задержали полицейские, а через несколько секунд прозвучал звук взрыва и повалил дым.
Сейчас Кисида находится в местном полицейском управлении, его безопасности ничего не угрожает. На момент происшествия на месте выступления собрались сотни человек, но пострадавших, по предварительной информации, нет.
Позднее Кисида выступил в Вакаяме и принес «извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом».
Напомним, в июле бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ стал жертвой нападения. В Абэ дважды стреляли во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.