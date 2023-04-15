В результате столкновений в Судане погибли три человека

Во время столкновений в Судане погибли трое жителей страны

В результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны, сообщил профсоюз врачей Судана.

Отмечается, что двое граждан страны погибли в аэропорту, один человек погиб в перестрелке в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан, также получили ранения пять суданцев, передает РИА «Новости».

В городе Омдурман был ранен офицер, еще три человека пострадали на юге Хартуме и в Восточном Ниле.

Ранее в МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.

До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.

Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.

Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.

Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.