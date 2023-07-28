Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.3 комментария
Россия перенесла посольство в Судане из Хартума
МИД: Посольство России в Судане перенесено в Порт-Судан из-за боестолкновений в Хартуме
Посольство России в Судане перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В дипмиссии сообщили, что в связи с продолжающимися боестолкновениями в Хартуме между подразделениями регулярной армии Судана и Силами быстрого реагирования страны 27–28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 километров от суданской столицы. В посольстве уточнили, что к новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники дипмиссии добрались сухопутным путем, переезд занял около суток и прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом, передает РИА «Новости».
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на пути следования автоколонны в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российским дипломатам была предоставлена охрана, утром 28 июля автоколонна с сотрудниками дипмиссии прибыла в пункт назначения. Операция по переводу посольства России в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями страны, добавили в МИД.
Напомним, в конце июня Судан попросил Россию помочь в решении конфликта. В апреле в Судане вспыхнули бои между спецназом и вооруженными силами страны.