Россия перенесла посольство в Судане из Хартума

МИД: Посольство России в Судане перенесено в Порт-Судан из-за боестолкновений в Хартуме

Tекст: Антон Никитин

В дипмиссии сообщили, что в связи с продолжающимися боестолкновениями в Хартуме между подразделениями регулярной армии Судана и Силами быстрого реагирования страны 27–28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 километров от суданской столицы. В посольстве уточнили, что к новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники дипмиссии добрались сухопутным путем, переезд занял около суток и прошел в штатном режиме в соответствии с заранее разработанным планом, передает РИА «Новости».

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на пути следования автоколонны в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российским дипломатам была предоставлена охрана, утром 28 июля автоколонна с сотрудниками дипмиссии прибыла в пункт назначения. Операция по переводу посольства России в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями страны, добавили в МИД.

Напомним, в конце июня Судан попросил Россию помочь в решении конфликта. В апреле в Судане вспыхнули бои между спецназом и вооруженными силами страны.