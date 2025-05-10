Винодел назвал главный критерий выбора вина в магазине

Эксперт рассказал о важности чтения контрэтикеток при покупке вина

Tекст: Мария Иванова

Покупая вино в магазине или супермаркете, важно внимательно читать контрэтикетку на обратной стороне бутылки, где содержится вся необходимая информация о продукте – из каких сортов оно произведено и на какой винодельне изготовлено, передает РИА «Новости».

Главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин отметил: «Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...».

Эксперт подчеркнул, что к вину нужно относиться с уважением, изучать сорта винограда, интересоваться терруарами и особенностями стиля разных виноделен. По его словам, в России сегодня насчитывается около 250 виноделен, и винная карта страны включает такие регионы, как Краснодарский край, Крым, Дагестан и Кубань.

Катаржин также напомнил, что с вступлением в силу Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» № 468-ФЗ с конца 2019 года в стране прекратился ввоз импортных виноматериалов. Теперь вином в России может называться только напиток, изготовленный исключительно из российского винограда.

Он отметил, что благодаря закону в России начали активно развиваться винодельни, создаваться питомники саженцев и высаживаться новые виноградники. В заключение Катаржин добавил, что вино стало не просто модным продуктом, а устойчивым трендом и, по его мнению, занимает первую позицию среди алкогольных напитков на праздничном столе россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, только напиток, прошедший процесс удаления этанола из натурального вина до объема не выше 0,5%, может считаться безалкогольным.

В апреле Россия заняла седьмое место в мировом рейтинге потребления вина.

Между тем эксперты отметили, что лучшие оранжевые вина в России производятся в Крыму.