Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Россия заняла седьмое место в мире по потреблению вина
В мировом рейтинге потребления вина Россия оказалась на седьмом месте, такие данные привели в Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
Россия потребляет 3,8% от общего объема вина в мире, лидером остаются США с долей 15,6%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные OIV.
За США следуют Франция и Италия с 10,7% и 10,4% соответственно. В список также входят Германия с 8,3%, Британия с 5,9% и Испания с 4,6%.
По данным OIV, в прошлом году Россия произвела 5,4 млн гектолитров вина, сохранив за собой 11-е место в мировом производстве этого напитка. Российские винодельческие компании показали прирост производства на 19%, это один из самых высоких показателей в мире.
Более значительную динамику смогли продемонстрировать только Грузия, увеличившая производство на 27%, и Аргентина с 23-процентным приростом.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказывала, что среднестатистический алкоголик в России – это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в большом селе и не имеющий работы.