Россия заняла седьмое место в мире по потреблению вина

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия потребляет 3,8% от общего объема вина в мире, лидером остаются США с долей 15,6%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные OIV.

За США следуют Франция и Италия с 10,7% и 10,4% соответственно. В список также входят Германия с 8,3%, Британия с 5,9% и Испания с 4,6%.

По данным OIV, в прошлом году Россия произвела 5,4 млн гектолитров вина, сохранив за собой 11-е место в мировом производстве этого напитка. Российские винодельческие компании показали прирост производства на 19%, это один из самых высоких показателей в мире.

Более значительную динамику смогли продемонстрировать только Грузия, увеличившая производство на 27%, и Аргентина с 23-процентным приростом.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказывала, что среднестатистический алкоголик в России – это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в большом селе и не имеющий работы.