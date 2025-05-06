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ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.
Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапному расторжению существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.
«По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.
Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.