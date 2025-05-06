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    Европа угрожает любому российскому газу
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 09:47 • Новости дня

    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией

    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапному расторжению существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.

    «По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.

    Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.


    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    3 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Newsweek: В Европе создадут замену F-35 из-за разногласий с США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны НАТО начали разрабатывать истребитель шестого поколения, стремясь снизить зависимость от поставок американских F-35 на фоне политических разногласий, сообщило Newsweek.

    По данным издания, европейские страны усилили меры по созданию собственного истребителя шестого поколения из-за неуверенности в поставках F-35 из США, передает ТАСС.

    Неназванный европейский чиновник сообщил, который заявил об увеличении интереса стран НАТО к развитию совместного проекта военного самолета нового поколения. Причиной названы сомнения, связанные с политикой Вашингтона и критикой НАТО со стороны Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что создание европейского самолета позволит странам континента снизить зависимость от США и диктата Вашингтона. При этом собеседник Newsweek подчеркнул, что Европа не планирует полностью отказываться от закупок американских вооружений.

    Ранее бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил Newsweek, что интерес Трампа к «панъевропейским проектам» вырос после возврата в Белый дом. По данным европейского издания Politico, лидеры стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут более рассчитывать на США в вопросах безопасности ЕС.

    В Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35 из-за опасений по отношению к США. Ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не примет участие в саммите НАТО в июне без увеличения военных расходов странами альянса.

    Пентагон признал неспособность точно подсчитать запасы деталей для F-35, что может затруднить проведение полного аудита структуры к 2028 году.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз намерен ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    Европейская комиссия подготовит предложение о полном запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, пишет Bloomberg. Новый пакет мер планируют обнародовать в июне, а запрет должен вступить в силу к концу 2027 года.

    По данным агентства, для ограничения зависимости ЕС намерен запретить все новые контракты на покупку российского газа, а также сделки на спотовом рынке, которые составляют примерно треть текущих объемов. Эти меры должны вступить в силу уже к концу 2025 года.

    Эксперты отмечают, что большая часть российского сжиженного природного газа приобретается по долгосрочным контрактам с жесткими условиями обязательной покупки. Отказаться от них будет сложно, поэтому плановые ограничения охватят и такие соглашения.

    В качестве альтернативных поставщиков ЕС рассматривает США, Катар, Канаду и страны Африки. Переговоры по увеличению поставок из США ведутся в рамках торговых соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года, Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    5 мая 2025, 01:00 • Новости дня
    Мэр Бухареста обошел Антонеску на выборах президента Румынии

    Никушор Дан вышел на второе место после подсчета 97,57% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    После обработки почти всех бюллетеней на выборах президента Румынии мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место, опередив Крина Антонеску.

    По данным Центральной избирательной комиссии, передает РИА «Новости», после подсчета 97,57% голосов на президентских выборах в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан получил 20,65% и вышел на второе место.

    Его опережает только лидер националистической партии AUR Джеордже Симион с 40,14%. Кандидат от правящей партии Крин Антонеску уступает Дану всего 0,01%, однако разрыв может увеличиться после подсчета оставшихся голосов.

    ЦИК отмечает, что последними подсчитываются бюллетени с зарубежных участков, где лидерство удерживают Симион и Дан. В выборах приняли участие 11 кандидатов, среди которых представители разных политических сил и независимые претенденты.

    Согласно румынскому законодательству, если никто из кандидатов не наберет более половины голосов, через две недели состоится второй тур между двумя лидерами гонки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер оппозиционной партии AUR Джеордже Симион набрал наибольшее число голосов на президентских выборах в Румынии согласно предварительным данным exit poll.

    Евросоюз выразил обеспокоенность предстоящими выборами в Румынии из-за лидерства Симиона, выступающего против военной помощи Украине и дисквалификации его оппонента, а политолог Екатерина Шумицкая отметила, что следующий президент Румынии может предложить раздел Украины на фоне националистических настроений кандидатов и их планов по восстановлению исторических границ.

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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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    4 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Власти Португалии анонсировали выдворение около 18 тыс. нелегалов

    Португалия решила выдворить около 18 тысяч нелегальных иммигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Португальские власти объявили о намерении разослать уведомления о выдворении нелегальных мигрантов, предусматривающие добровольный отъезд для части иностранцев в ближайшее время.

    План по массовому выдворению нелегальных мигрантов из страны сообщил министр-делегат при правительстве Португалии Антониу Лейтана Амару, передает РИА «Новости». Правительство рассчитывает выдать около 18 тысяч уведомлений иностранцам, находящимся в стране без разрешения, с требованием покинуть территорию Португалии.

    По словам министра, на следующей неделе чиновники начнут с того, что обратятся к примерно 4,5 тысячам иностранцев, предложив им уехать добровольно в течение двадцати дней. Позже аналогичные меры распространится на остальных нарушителей миграционного законодательства.

    Власти подчеркивают, что кампания направлена на упорядочивание миграционной ситуации в стране и усиление контроля над потоками нелегальных мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, куда не требуется виза для въезда.

    Правительство Германии столкнулось с серьезными вызовами, пытаясь взять под контроль миграционные потоки и реагируя на массовые пропалестинские митинги.

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства Евросоюза говорит о высокой вероятности принятия необходимых поправок под влиянием Берлина, который способен обеспечить единую позицию всех членов ЕС по вопросу депортации мигрантов.

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    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

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    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

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    3 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    По его словам, Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, передает ТАСС.

    Гашпар отметил, что у страны есть четкая позиция, заключающаяся в отказе от участия в подобных инициативах.

    Вице-спикер отметил, что правительство отвергает как военную, так и кадровую поддержку Киева, несмотря на обсуждения подобных вопросов в ряде европейских столиц.

    Ранее польские военные официально опровергли слухи о формировании экспедиционного корпуса для отправки на Украину.

    Британия и Франция также пересмотрели планы по отправке военных на Украину.

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    5 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз намерен представить план по прекращению закупок российского газа, однако юридические детали выхода из контрактов остаются неурегулированными, отмечает Reuters.

    Евросоюз заявил о намерении представить во вторник дорожную карту по поэтапному отказу от оставшихся газовых связей с Москвой, однако вне санкционного давления многим компаниям будет сложно расторгнуть действующие контракты, опираясь на юридические механизмы, такие как форс-мажор, передает Reuters.

    «Для применения форс-мажора поставщик должен нарушить контракт, например, прекратить поставки, а этого пока не произошло», – отметила независимый юрист по энергетике Агнешка Асон.

    Дорожная карта появилась на фоне попыток США призвать Россию и Украину к подписанию мирного соглашения, что потенциально может вновь открыть путь российской энергии в Европу и ослабить санкции.

    Около 19% газа в Европу по-прежнему поступает из России через трубопровод «Турецкий поток» и поставки сжиженного природного газа (СПГ), и Евросоюз поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского ископаемого топлива к 2027 году, напомнило агентство.

    Месяц назад чиновник из ЕС сообщал о попытках найти правовые возможности, позволяющие европейским компаниям ссылаться на форс-мажор и разрывать свои газовые контракты с Россией без штрафных санкций, а также меры, запрещающие компаниям заключать новые контракты на российский газ. Но правовых оснований для форс-мажора немного, учитывая, что поставки российского газа продолжаются бесперебойно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз при этом намерен ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В то же время запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года. Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.

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    5 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    WSJ узнала о росте числа подростков-террористов в Европе

    WSJ: Подростки-террористы представляют растущую угрозу безопасности Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме существенно возросла в Европе, при этом активизировалась интернет-радикализация молодежи, пишет WSJ.

    Подростки-террористы представляют растущую угрозу безопасности Европы, правоохранительные органы обеспокоены и предупреждают, что новое поколение экстремистов радикализируется в интернете, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «За последние месяцы десятки подростков в возрасте до 14 лет были арестованы по всей Европе по подозрению в подготовке нападений на музыкальные заведения, торговые центры и места религиозного культа», – говорится в статье.

    Терроризм в Европе стремительно молодеет. Согласно данным экспертов и статистики Королевского колледжа Лондона, в Бельгии около трети подозреваемых – подростки, в Великобритании речь идет о каждом пятом задержанном.

    Эксперты отмечают, что ключевыми причинами радикализации молодежи стали масштабное распространение экстремистских идей в социальных сетях, влияние онлайн-платформ, а также использование искусственного интеллекта для совершенствования пропаганды.

    Особенно заметна тенденция смешения идеологий: исламские экстремистские доктрины и ультраправые идеи становятся привлекательными для несовершеннолетних, причем группы могут заимствовать элементы идеологии друг у друга.

    По словам профессора Королевского колледжа Питера Ньюмана, 2/3 задержанных по делам о терроризме за восемь месяцев после атак 7 октября 2023 года на Израиль оказались несовершеннолетними, передает ТАСС.

    Кроме того, радикализация среди молодежи ускоряется: если в 2002 году процесс занимал 16 месяцев, то к 2015 году это время сократилось на 40%, в том числе из-за интернета и соцсетей, объясняют в Австралийском Институте экономики и мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава компаний Х, Tesla и SpaceX Илон Маск выражал озабоченность по поводу массовой миграции, считая ее способной дестабилизировать страны. В начале апреля, выступая на конгрессе партии «Лига» во Флоренции, он заявил о возможной волне терактов в Европе, что создаст угрозу для жизни людей и приведет к массовым убийствам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как мигранты-мусульмане меняют привычный облик Швеции.

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    5 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Неонацизм в Европе становится все заметнее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Европе неонацистские движения стали гораздо заметнее, чем раньше, это пугает самих жителей Европейского союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, почему многие мировые лидеры готовы ехать на Парад Победы 9 мая в Москве, но мало кто из лидеров ЕС собирается ехать на «альтернативные торжества» в Киеве, передает ТАСС.

    «Вряд ли празднование может стать переломным моментом. К сожалению, проявления неонацизма в Европе достаточно существенные. Сами европейцы это понимают. И в Европе многие этого боятся совершенно справедливо. Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях», – сказал он.

    До этого Песков обращал внимание, что Запад закрывает глаза на факельные шествия неонацистов на Украине.

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    5 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    Еврокомиссия решила представить план отказа от газа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия готовит к утверждению стратегию, которая предусматривает полный отказ от импорта российского газа и будет презентована депутатам Европарламента 6 мая.

    Еврокомиссия представит 6 мая в Европарламенте в Страсбурге план по прекращению импорта газа из России, сообщил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе. По его словам, коллегия Еврокомиссии планирует утвердить этот документ на заседании уже завтра, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток Евросоюза отказаться от российских газовых обязательств. Евросоюз заявил о планах полностью отказаться от поставок газа из России к 2028 году. Евросоюз отложил реализацию плана по отказу от российских энергоносителей.

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